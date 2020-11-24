Волочкова впервые рассекретила имя своего жениха — фото

|
Анастасия Шадская
1 035

Звезда сейчас отдыхает на дорогом курорте на Мальдивах.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова назвала имя своего жениха. Пара сейчас отдыхает на Мальдивах. И хотя никто пока не видел лица ее возлюбленного, звезда постепенно показывает все больше и больше его снимков с разных ракурсов.

На сейчас раз Волочкова поделилась с подписчиками в Instagram фото с белоснежного пляжа. Она расположилась возле начерченного на песке сердца, внутри которого два имени: Анастасия и Олег.

«No words (Нет слов — Прим. ред.)», — написала она.

Instagram @volochkova_art

Ее снимок уже произвел фурор в сети, однако не на странице самой Волочковой. В последние месяцы комментарии к ее фото почти всегда закрыты, что лишает фанатов возможности обсудить изменения в ее личной жизни.

Про Олега известно не так много. По словам Волочковой, они отлично ладят и даже планируют свадьбу. Однако планам уже помешала пандемия. Раньше она показывала любимого лишь «по частям» — то ухо, то ногу, то руку. Недавно выложила фото жениха в полный рост, но лицо мужчины предусмотрительно скрыла.

Ранее Анастасия Волочкова уже была замужем. В 2007 году ее мужем и отцом единственной дочери Ариадны стал бизнесмен Игорь Вдовин. Они расстались очень быстро, а позже балерина назвала брак фиктивным. Их общая наследница предпочитает жить с отцом и его семьей, а с матерью в последнее время видится реже. Сама девочка объяснила это тем, что от отцовского дома ей куда удобнее добираться до школы.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько стоит отпуск Анастасии Волочковой на Мальдивах.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.47
-0.34 89.89
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:39
Школьников госпитализировали после отравления химикатами в Петербурге
19:30
Франция снимает жесткие ограничения из-за COVID-19
19:22
Умер звезда мирового футбола Диего Марадона
19:19
Лолита в цифрах объяснила убыток звезд от пандемии COVID-19
19:10
«Его право, не 37-й год!» — экс-член исполкома РФС о критике Черчесовым Чалова
19:02
«Одни глаза и нос остались!» — отощавший Шура напугал публику внешним видом

Сейчас читают

Что известно о бизнесмене, которого СМИ обвинили в драке с Прилучным
«Несчастный коронавирус» — сын Ширвиндта рассказал о госпитализации родителей
Как Алексей Панин живет в Испании и почему уехал из России?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми