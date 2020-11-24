Балерина Анастасия Волочкова назвала имя своего жениха. Пара сейчас отдыхает на Мальдивах. И хотя никто пока не видел лица ее возлюбленного, звезда постепенно показывает все больше и больше его снимков с разных ракурсов.

На сейчас раз Волочкова поделилась с подписчиками в Instagram фото с белоснежного пляжа. Она расположилась возле начерченного на песке сердца, внутри которого два имени: Анастасия и Олег.

«No words (Нет слов — Прим. ред.)», — написала она.

Instagram @volochkova_art

Ее снимок уже произвел фурор в сети, однако не на странице самой Волочковой. В последние месяцы комментарии к ее фото почти всегда закрыты, что лишает фанатов возможности обсудить изменения в ее личной жизни.

Про Олега известно не так много. По словам Волочковой, они отлично ладят и даже планируют свадьбу. Однако планам уже помешала пандемия. Раньше она показывала любимого лишь «по частям» — то ухо, то ногу, то руку. Недавно выложила фото жениха в полный рост, но лицо мужчины предусмотрительно скрыла.

Ранее Анастасия Волочкова уже была замужем. В 2007 году ее мужем и отцом единственной дочери Ариадны стал бизнесмен Игорь Вдовин. Они расстались очень быстро, а позже балерина назвала брак фиктивным. Их общая наследница предпочитает жить с отцом и его семьей, а с матерью в последнее время видится реже. Сама девочка объяснила это тем, что от отцовского дома ей куда удобнее добираться до школы.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько стоит отпуск Анастасии Волочковой на Мальдивах.