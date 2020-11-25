Что известно об ушедшей из жизни актрисе из «Улиц разбитых фонарей» Обидиной

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Татьяна Меркер
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О смерти артистки стало известно 24 ноября, хотя, по слухам, трагедия произошла неделей ранее.

Что известно об ушедшей из жизни актрисе из «Улиц разбитых фонарей» Обидиной

Фото: Кадр из сериала "Мажор 3", реж. Игорь Твердохлебов, 2018

Для знакомых и фанатов актрисы Светланы Обидиной крайне неожиданным стало известие о ее смерти на 46-м году жизни. О трагедии стало известно 24 ноября от режиссера Алексея Германа, однако как выяснилась, звезда ушла из жизни еще 18 ноября. Об этом в интервью поведала близкая подруга покойной, актриса Анна Екатерининская. Причина смерти знаменитости также остается неизвестной.

Артистка Светлана Обидина прославилась благодаря съемкам в таких проектах как «Довлатов», «Улицы разбитых фонарей», «Дуэлянт», «Личность не установлена» и многих других. Будучи выпускницей Санкт-Петербургской академии театрального искусства, за свою жизнь актриса «накопила» впечатляющую фильмографию.

Кадр из сериала «Личность не установлена», реж. Андрей Либенсон, 2017

Кроме появления в культовых лентах, Обидина служила в театре «Балтийский дом». В него актриса была принята сразу после окончания университета в 1998 году.

«Есть люди, которые никуда не уходят. И пусть их нет рядом, но вы помните, как они смеялись, слышите их голос, а рука так и тянется к телефону, чтобы позвонить и рассказать забавную историю, которая произошла на репетиции. Нам всем будет очень не хватать Светланы», — написали об артистке руководители театра на официальном сайте «Балтийского дома».

О личной жизни Светланы Обидиной известно немного, лишь то, что артистка была замужем. Сама звезда редко поддерживала обсуждения данной темы, стараясь поскорее перевести разговор в иное русло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему родные скрывали смерть Обидиной.

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