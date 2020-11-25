Директор Московского театра сатиры рассказал о состоянии Ширвиндта

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Светлана Шевченко
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Народный артист РСФСР был госпитализирован вместе с супругой.

Директор Московского театра сатиры рассказал о состоянии Ширвиндта

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Директор Московского театра сатиры Мамед Агаев подтвердил госпитализацию народного артиста РСФСР и художественного руководителя Александра Ширвиндта.

«У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице», — сообщил он ТАСС.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 86-летний Ширвиндт был госпитализирован вместе с супругой. Что также подтвердил Агаев. Предварительно, медики зафиксировали у него дыхательную недостаточность, а состояние оценивается как тяжелое.

 

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