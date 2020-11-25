Названа причина смерти Диего Марадоны
| Светлана Шевченко Спорт 2 049
К дому звезды мирового футбола сегодня экстренно прибыли несколько карет «скорой помощи».
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
У Диего Марадоны остановилось сердце. Сообщает газета Clarin.
По их данным, сегодня к дому легенды мирового футбола экстренно прибыли несколько карет «скорой помощи», однако спасти 60-летнего спортсмена им не удалось.
«Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку», — сообщает издание.
Позднее сердечный приступ подтвердили и адвокат футболиста.
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