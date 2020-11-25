Названа причина смерти Диего Марадоны

У Диего Марадоны остановилось сердце. Сообщает газета Clarin.

По их данным, сегодня к дому легенды мирового футбола экстренно прибыли несколько карет «скорой помощи», однако спасти 60-летнего спортсмена им не удалось.

«Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку», — сообщает издание.

Позднее сердечный приступ подтвердили и адвокат футболиста.