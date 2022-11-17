Забитый «рукой Бога» мяч на ЧМ в 1986 году продан за 2,3 миллиона евро
Заветный гол принес легенда мирового футбола Диего Марадона.
Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; 5-tv.ru
2 300 000 евро выложили за тот самый мяч, которым в 1986 году Диего Марадона забил в ворота сборной Англии. Это произошло на Чемпионате мира в Мексике.
Гол Диего Марадоны в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в 1986 году.
Тогда в ¼ финала сошлись не просто две сильные команды, а страны, которые за четыре года до этого воевали за Фолклендские острова. Из-за натянутых отношений, в прессе эта игра преподносилась как настоящая битва.
Так и получилось: на 51-й минуте встречи защитник англичан Стив Ходж срезал мяч в свою штрафную. Снаряд явно шел выше головы Диего Марадоны, но тот не растерялся и подставил кулак левой руки, переправив мяч в сетку. Судьи нарушения не заметили и указали на центр, протесты англичан тоже ни к чему не привели.
После игры автор забитого мяча скажет знаменитую фразу, что гол был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога». Это название приживется во всем мире, но англичане дадут свое: «рука дьявола». После победы над Англией, аргентинцев было уже не остановить и они выиграли тот чемпионат мира.
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