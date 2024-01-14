«Оставили его на произвол судьбы»: сын Марадоны назвал смерть отца убийством

Наследник футболиста будет требовать справедливого расследования.

Сын чемпиона мира по футболу Диего Марадоны, которого назвали в честь отца, заявил, что его папу на самом деле убили в 2020 году. Об этом рассказало издание Marca.

Диего Марадона-младший сообщил, что расследование в отношение смерти аргентинского футболиста до сих пор продолжается. У сына спортсмена есть свои догадки по поводу того, кто мог стоять за смертью его отца.

«У нас, его детей, много веры в аргентинское правосудие. Я убежден, что все не должно было закончиться вот так. Они убили моего отца. Не мое дело говорить, кто это сделал, у меня есть своя идея, но я не могу ее сказать. Они оставили его на произвол судьбы, хотя можно было что-то сделать», — сказал наследник звезды.

Он пообещал, что будет до конца бороться за справедливое расследование в отношении своего отца.

Легендарный футболист скончался 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая в итоге привела к отеку легких. Предполагается, что врачи Марадоны проявили халатность и не оказали ему помощь в нужный момент. Против них прокуратура Аргентины начала расследование. Возможно, сын футболиста обвиняет докторов отца в его смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Неаполе открыли памятник легендарному Диего Марадоне.