«Оставили его на произвол судьбы»: сын Марадоны назвал смерть отца убийством

Сын Диего Марадоны заявил, что его отца убили
Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Moscrop
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Наследник футболиста будет требовать справедливого расследования.
Сын чемпиона мира по футболу Диего Марадоны, которого назвали в честь отца, заявил, что его папу на самом деле убили в 2020 году. Об этом рассказало издание Marca.
Диего Марадона-младший сообщил, что расследование в отношение смерти аргентинского футболиста до сих пор продолжается. У сына спортсмена есть свои догадки по поводу того, кто мог стоять за смертью его отца.
«У нас, его детей, много веры в аргентинское правосудие. Я убежден, что все не должно было закончиться вот так. Они убили моего отца. Не мое дело говорить, кто это сделал, у меня есть своя идея, но я не могу ее сказать. Они оставили его на произвол судьбы, хотя можно было что-то сделать», — сказал наследник звезды.
Он пообещал, что будет до конца бороться за справедливое расследование в отношении своего отца.
Легендарный футболист скончался 25 ноября 2020 года. Ему было 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая в итоге привела к отеку легких. Предполагается, что врачи Марадоны проявили халатность и не оказали ему помощь в нужный момент. Против них прокуратура Аргентины начала расследование. Возможно, сын футболиста обвиняет докторов отца в его смерти.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Неаполе открыли памятник легендарному Диего Марадоне.
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