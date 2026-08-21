Скандал по делу о смерти Марадоны: экспертиза допустила серьезную ошибку

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 34 0

Это вскрылось во время слушаний при обсуждении состояния здоровья спортсмена.

Как идет суд о смерти Марадоны

Фото: www.globallookpress.com/Jonathan Moscrop

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Тема:
Умер легендарный Диего Марадона

В медицинской экспертизе по делу о смерти Марадоны нашли ошибки

Данные анализов отца футболиста Диего Марадоны по ошибке использовали при подготовке заключения о смерти спортсмена. Об этом сообщила газета Clarin.

Как выяснилось во время судебного заседания, в материалах медицинской экспертизы оказался идентификационный номер лабораторных исследований за 2015 год. Адвокат обратил внимание на несоответствие, когда специалисты обсуждали состояние почек спортсмена.

Причиной путаницы стало то, что отца и сына звали одинаково — Диего Марадона. Кроме того, оба пользовались услугами одной страховой компании. В итоге результаты исследований отца, умершего в июне 2015 года, попали в экспертное заключение по делу о смерти его сына.

Пока неизвестно, была ли ошибка случайной или речь может идти о намеренной фальсификации документов.

Футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Согласно выводам комиссии из 22 специалистов, причиной смерти стал отек легких, который развился после продолжительного ухудшения состояния.

Это не первый скандал вокруг разбирательства. Ранее процесс по делу о смерти Марадоны был признан недействительным после отстранения судьи Хульеты Макинтач. Причиной стал документальный фильм о ходе разбирательства. Съемки, предположительно, были организованы с ее ведома, но без официального согласования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Аргентине перед судом предстали врачи, лечившие Диего Марадону. Медиков обвинили в непредумышленном убийстве и халатности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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