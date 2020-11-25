Как итальянский Неаполь прощается с Диего Марадоной — видео

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Василий Заика
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Выдающийся аргентинский футболист скончался 25 ноября на 61-м году жизни.

Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; Twitter @TyCSports; Reuters

Жители итальянского Неаполя вышли на улицы, чтобы попрощаться с легендарным аргентинским футболистом Диего Армандо Марадоной. Атакующий защитник и нападающий в 1984–1991 годах защищал цвета клуба «Наполи», в составе которого дважды выигрывал чемпионат страны. Для неаполитанцев аргентинец стал поистине родным. Люди относились к нему, буквально как к богу.

Диего Марадона переехал в Неаполь в 1984 году, подписав контракт на рекордную на тот момент сумму — семь с половиной миллионов долларов. Вскоре футболист завоевал всенародную любовь. В 2017 году аргентинец стал почетным гражданином города.

Фанаты в испанском квартале в память о чемпионе мира 1986 года зажгли фонарики и свечи у его огромного изображения на стене дома. Люди с портретами легенды футбола скандируют: «Есть только один — Марадона!». Некоторые вывесили на балконе футболки с номером «10», под которым Диего Армандо начал играть в «Наполи».

Стоит отметить, что Неаполь в условиях распространения коронавируса является «красной зоной». Власти запретили жителям покидать свои дома. Исключение возможно только при развитии чрезвычайной ситуации.

Мэр итальянского города Луиджи Де Маджистрис объявил в связи со смертью Диего Марадоны трехдневный траур. Градоначальник также объявил, что стадион «Сан-Паоло», где «творил чудеса» Марадона, будет назван его именем.

Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа в своем доме на окраине Буэнос-Айреса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал смерть Диего Марадоны.

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