Стали известны последние слова Диего Марадоны

Стали известны последние слова легенды футбола Диего Армандо Марадоны. Чемпион мира 1986 года почувствовал себя плохо утром 25 ноября в своем доме на окраине Буэнос-Айреса во время завтрака, сообщает телеканал TN.

Отмечается, что спортсмен был бледен и сказал, что намерен прилечь. Марадону осмотрели врач и медбрат, которые следили за его состоянием во время реабилитации после операции. Было принято решение вызывать скорую помощь. К особняку футболиста в экстренном порядке были направлены шесть машин.

Буквально за несколько минут до смерти знаменитость произнес фразу, ставшую последней в его жизни.

«Мне нехорошо», — сказал Диего Марадона.

Когда парамедики вошли в комнату, легенда футбола уже не мог самостоятельно дышать. Врачи немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, игрок был интубирован. Усилия медиков успехом не увенчались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с Диего Марадоной пройдет во дворце президента Аргентины.