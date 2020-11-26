«Никогда не носила кольцо»: Асмус намекнула на давние проблемы с Харламовым

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Василий Заика
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Тема развода звезды «Интернов» и шоумена не дает покоя подписчикам актрисы.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус на своей странице в Instagram объявила очередной конкурс среди подписчиков и невольно намекнула на давние проблемы в отношениях с бывшим супругом Гариком Харламовым.

Звезда сериала «Интерны» сопроводила свой пост довольно скромным фото, на котором прикрыла правой ладонью половину лица. Бдительные подписчики, которым не дает покоя тема развода знаменитостей, тут же подметили, что актриса якобы нарочно демонстрирует общественности отсутствие обручального кольца на безымянном пальце.

«А выглядит, будто показываете, что нет кольца», — написал юзер.

Кристина Асмус поспешила развеять догадки подписчика, написав ему, по всей видимости, ироничный комментарий.

«Я никогда не носила кольцо», — ответила бывшая жена Гарика Харламова.

Instagram @asmuskristina

Другие пользователи попытались развить дискуссию на «злободневную» тему. Несмотря на это, Кристина Асмус предпочла не реагировать на вопросы и разного рода намеки, а также домыслы пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Асмус не узнали ее в красавице на старом фото.

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