Названа причина госпитализации актрисы Светланы Светличной
Сегодня ночью звезде экстренно потребовалась помощь медиков.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru
В Москве этой ночью экстренно госпитализировали актрису Светлану Светличную. По данным 5-tv.ru, у звезды случился инсульт.
Известно, что сначала она пожаловалась на головную боль. Потом потребовалась помощь медиков. В каком состоянии сейчас актриса, не сообщается. Подробности уточняются.
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. Ее фильмография насчитывает множество кинокартин. Наиболее известные из них — «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых».
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