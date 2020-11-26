Названа причина госпитализации актрисы Светланы Светличной

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Сегодня ночью звезде экстренно потребовалась помощь медиков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

В Москве этой ночью экстренно госпитализировали актрису Светлану Светличную. По данным 5-tv.ru, у звезды случился инсульт.

Известно, что сначала она пожаловалась на головную боль. Потом потребовалась помощь медиков. В каком состоянии сейчас актриса, не сообщается. Подробности уточняются.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. Ее фильмография насчитывает множество кинокартин. Наиболее известные из них — «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых».

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