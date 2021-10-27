О чем может рассказать храп и чем он опасен?

Громкий храп часто мешает жить не тому, кто его издает, а окружающим людям. Громкие звуки во время сна могут быть даже опасными и вызывать заболевания ротоглотки. Врач-сомнолог Сергей Федоров рассказал, считается ли храп болезнью, и действительно ли он опасен для жизни.

Сергей Федоров пояснил, что храп — это всего лишь звуковой феномен, а не болезнь. Это движение в стенах ротоглотки под действием проходящего воздуха во время сна. В принципе, такая ситуация не опасна. Но храп может осложниться таким заболеванием, как синдром обструктивного апноэ — когда стенки ротоглотки настолько провисают в дыхательный просвет, что могут его совсем перекрыть.

«Человек будет пытаться сделать вдохи, но воздух проходить не будет. В этот момент падает уровень кислорода в крови, и в мозг поступает сигнал, что нужно просыпаться, восстановить тонус мышц ротоглотки, чтобы дыхание восстановилось», — рассказал сомнолог.

Также он указал, что этот синдром опасен развитием такой болезни, как артериальная гипертензия — как правило, она сопровождается высоким давлением с утра, утренними головными болями, дневной сонливостью, ночным мочеиспусканием.

По статистике, храп чаще всего встречается у взрослых: около 40% людей храпят. У детей этот процент меньше: издают звуки во время сна около 10-15% детей. Считается, что храп присутствует у 90% людей, достигших возраста 60 лет.

Одна из частых причин храпа — это ожирение. Сомнолог поясняет, что именно воротниковое ожирение давит на дыхательный просвет, туда провисают стенки носоглотки, и вызывается храп. Также храп можно встретить при аллергических заболеваниях. Это связано с тем, что в ротоглотке возникает отек, нарушается носовое дыхание, и человек начинает дышать через рот.

Сергей Федоров уверен, что первое, что нужно сделать, чтобы избавиться от храпа — снизить вес. Самое эффективное лечение против храпа — упражнения, увеличивающие тонус носоглотки. Именно они помогут уменьшить храп и другие факты, мешающие сну.

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