Для многих 2020 год стал не просто несчастливым, а квинтэссенцией всех бед, которые только могли обрушиться на человечество. Не поберег страшный рок и звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного. В начале года он развелся с женой после почти десяти лет брака, его личную жизнь полоскали в прессе, ему приписывали роман, а в довершение всех бед актер был избит в Калининграде, куда приехал на съемки. Что сулит артисту следующий год, в беседе с 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

По ее словам, в первой половине 2021-го актеру не стоит ждать милости от судьбы. Злоключения продолжатся, однако после середины весны Фортуна сменит гнев на милость по отношению к Прилучному.

«В жизни Павла 2020 год сыграл не очень хорошую роль в плане количества негативных событий. Действительно, сюрпризы были разные — и измены, и разводы, и стрессы, и рукоприкладство. 2021 год, первая его половина — это продолжение черной полосы в жизни Павла. Но уже в середине весны ситуация кардинально изменится. Начинается не просто белая полоса, а солнечная. Будет большое количество событий в противовес этим, негативным, позитивных. Таким образом произойдет некое уравновешивание в жизни Прилучного», — поведала таролог.

Сам актер сейчас находится в частной столичной клинике. Он восстанавливается после нападения, которое было совершено на него в Калининграде. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто навещает Прилучного в больнице.