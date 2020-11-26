Кто навещает Прилучного в больнице после избиения?

|
Алина Потёмкина
1 301

Актер получил многочисленные травмы в ночном клубе Калининграда.

Кто навещает Прилучного в больнице после избиения?

Фото: Instagram @bugevuge

Павел Прилучный проходит курс восстановления после избиения в ночном клубе Калининграда. Актер по возвращению в столицу лег в частную клинику, и пока трудно сказать, когда он сможет вернуться к работе. По некоторым оценкам, у артиста сломана челюсть, и он не сможет разговаривать еще месяц.

В больнице звезду сериала «Мажор» навещает его возлюбленная Мирослава Карпович. Актрису заметили на входе в клинику с многочисленными пакетами. Фотографию девушки опубликовало издание Super.

О том, что артист получил многочисленные травмы, стало известно несколько дней назад. Сначала он объяснял свою госпитализацию тем, что якобы упал и получил удар по голове. Позже актер признал, что пострадал в результате нападения, его агент подтвердил информацию о том, что готовится заявление в полицию. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о предполагаемом нападавшем на Прилучного.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.45
-0.02 90.03
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:43
«Людоедство»: Шепелев рассказал, как дети «делили» его невесту
15:29
Facebook заплатил штраф в четыре миллиона за отказ локализовать данные россиян
15:25
Заморозку накопительных пенсий россиян продлили до конца 2023 года
15:17
Кто навещает Прилучного в больнице после избиения?
15:02
В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
14:48
Сергей Соседов рассказал, за что его прокляла звезда группы «Комбинация»

Сейчас читают

Прямая трансляция прощания с Марадоной из президентского дворца в Буэнос-Айресе
Что известно о вымогавших миллионы у Тарзана шантажистках?
Как Алексей Панин живет в Испании и почему уехал из России?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми