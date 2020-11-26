Кто навещает Прилучного в больнице после избиения?
Актер получил многочисленные травмы в ночном клубе Калининграда.
Фото: Instagram @bugevuge
Павел Прилучный проходит курс восстановления после избиения в ночном клубе Калининграда. Актер по возвращению в столицу лег в частную клинику, и пока трудно сказать, когда он сможет вернуться к работе. По некоторым оценкам, у артиста сломана челюсть, и он не сможет разговаривать еще месяц.
В больнице звезду сериала «Мажор» навещает его возлюбленная Мирослава Карпович. Актрису заметили на входе в клинику с многочисленными пакетами. Фотографию девушки опубликовало издание Super.
О том, что артист получил многочисленные травмы, стало известно несколько дней назад. Сначала он объяснял свою госпитализацию тем, что якобы упал и получил удар по голове. Позже актер признал, что пострадал в результате нападения, его агент подтвердил информацию о том, что готовится заявление в полицию. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о предполагаемом нападавшем на Прилучного.
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