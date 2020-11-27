У победителя шоу «Голос» отбирают квартиру за долги

Квартиру Петра Захарова отнимают за долги по ипотеке. Об этом победитель седьмого сезона телепроекта «Голос» рассказал в интервью 5-tv.ru. Певец и актер, как и другие артисты, оказался заложником сложной финансовой ситуации. До пандемии он приобрел жилье и уже вложился в ремонт, а с марта остался без заработков. Однако банк не пошел навстречу знаменитости.

«Никакой отсрочки предоставлено не было. Моя просьба о реструктуризации осталась без удовлетворения. Мне сказали: „Берите в долг у друзей“. А эта ипотека мне обходилась в месяц примерно в 120 тысяч, плюс ЖКХ. Без доходов я не мог гасить долг и просил о рассмотрении моего дела в связи с постановлением президента о предоставлении кредитных каникул. Ничего этого не было сделано. Вместо этого мне стали поступать звонки и письма шантажирующего характера», — поделился Захаров.

Вскоре даже коллекторам стало ясно, что денег из артиста не выбить, потому что их нет. После этого банк подал в суд иск, объявив певца злостным неплательщиком. При этом кредитная организация оценила квартиру в 14 миллионов, тогда как Захаров приобрел ее за 19, четыре миллиона из которых уплатил в качестве первоначального взноса.

«Банк объявил, что пустит квартиру с торгов, а мой долг в 16 миллионов остается. То есть по итогам продажи квартиры с торгов за 14 миллионов я буду должен им еще два миллиона сверху. После победы в „Голосе“, когда у меня начались концерты, пошли заработки, я все это скопил и вложил в первоначальный взнос. И, получается, сейчас я теряю и первоначальный взнос, и все то, что я вложил в ремонт, должен банку два миллиона и еще 10% от размера иска — юристам, которые будут вести мое дело в суде. А это миллион 600 тысяч», — посчитал артист.

Чтобы разрешить эту сложную ситуацию, Захаров намерен написать в администрацию президента и указать на нарушения обязательств со стороны банков. Певец надеется, что ему удастся отстоять свои права, и что его случай для многих послужит стимулом не опускать руки в тяжелые времена.

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