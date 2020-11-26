Как народный артист России Борис Щербаков выживает в пандемию?

Актер театра и кино Борис Щербаков, как и его коллеги, лишился постоянного источника дохода во время пандемии коронавируса. Звезда сериала «Гостья из будущего» рассказал 5-tv.ru, что в тяжелой ситуации ему помогает картофель, выращенный собственными усилиями.

«Перебиваюсь. Вот картошки посеяли, слава богу, посадили весной. Сейчас ее выкапываем потихонечку и едим, больше ничего и нет».

В 1972-м Борис Щербаков начал выступать на сцене театра МХАТ. Он служил в театре тридцать лет. В 2009-м, в одном из интервью, актер рассказал, что играет только в антрепризном спектакле «Свободная пара» с Марией Ароновой. По мнению артиста, актеры государственных театров находятся в чуть лучшем положении, чем те, кто занят в антрепризе.

«Сложности есть, да. Ну а у кого сейчас сложностей нет? Особенно у артистов, особенно у тех, которые работают в театре — я имею в виду не государственные театры, где все-таки какая-то зарплата идет, а которые работают в антрепризных спектаклях — у них вообще ничего нет. Просто ничего», — с горечью поделился артист.

В свободное время артист увлекается чеканкой и резьбой по дереву. Щербаков надеется, что скоро сложности, возникшие на пути, закончатся, и появится возможность заработать.

«Ни съемок, ни спектаклей, ничего нет вообще. Кошмар. Поэтому ни заработков, нигде нет ничего. Я не знаю, как дальше жить. Вообще не представляю. Так что вот такие пироги», — подытожил актер.

Трудно приходится не только актерам антрепризы. Работники столичных театров тяжело переживают отсутствие зрителей в зале. В одном из интервью Ирина Муравьева рассказала, что, увидев пустые ряды, закричала в голос.