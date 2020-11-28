«Моя любимая актриса»: муж Гагариной нашел замену супруге еще до развода

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков еще не дождавшись официального развода с певицей, мечтает вновь сковать себя узами брака. Фотограф сделал признание в сторис Instagram — шуточное, но все же.

Супруг артистки писал об инциденте с картонной фигурой актрисы Дженнифер Лоуренс, которую ударом ноги сломал тиктокер Даня Милохин. Исхаков посетовал, что изображение артистки принадлежало его студии, и признался, что его расстроило поведение молодого человека. Позже он добавил, Лоуренс — его идеал, и он готов взять ее в жены, не раздумывая.

«Моя бедная Джен. Женился бы на ней, не глядя. Моя любимая актриса», — написал супруг Гагариной.

Instagram @isxakov

Слухи о том, что Полина расходится с мужем, появились год назад. Но пара избегала обсуждения этого вопроса. Весной они наконец признались, что уже не живут вместе. Начался бракоразводный процесс. Недавно, как писал 5-tv.ru, Дмитрий Исхаков рассказал, как долго у него не было секса.