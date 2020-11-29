В России 29 ноября отмечают День матери — праздник, когда принято поздравлять мам и беременных женщин. В других странах также есть такая традиция, но там родительниц чтят в другие даты.

Многие российские знаменитости сегодня выложили трогательные послания к своим мамам у себя на страницах в Instagram.

Ведущая «Давай поженимся» разместила нежное сообщение в память о покойной матери.

«Ангел мой мамочка. Любовь моя. Самая моя большая любовь. Спасибо, что была. Незабвенная».

Instagram @_larisa_guzeeva_

Стас Костюшкин

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин вспомнил детство.

«Столько лет прошло с тех пор как ты меня возила в коляске, а я до сих пор нуждаюсь в твоих советах и поглаживании по голове».

Instagram @stas_kostyushkin_official

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей

Звездная чета режиссера Светланы Дружининой и кинооператора Анатолия Мукасея неразлучна уже 62 года. Память своих красавиц-матерей они также почтили вместе.

«Вспоминаем с Анатолием Михайловичем наших матерей…»

Instagram @sdruzhinina_official

Екатерина Скулкина

Звезда Comedy Woman разместила поучительный отрывок авторства Милы Миллер и призвала всех ценить своих матерей.

«Самая необыкновенная женщина на свете».

Instagram @eskulkina

Марина Зудина

Вдова актера и режиссера Олега Табакова Марина Зудина прикину возможность создания интересной семейной традиции.

«У моей мамы я единственный ребенок, у меня их двое! Возможно, у моей дочери их будет больше…»

Instagram @marinazudina_official

Дарья Повереннова

Актриса Дарья Повереннова, поностальгировав на старые фото, пришла к выводу, что матерями надо становиться в любом случае.

«Круто быть одновременно дочерью и мамой!»

Instagram @dpoverennova

Певица Афина

Исполнительница Афина Делиониди — счастливая дочь бодрой 82-летней мамы. Она же — мама дочери Анастасии, которая в январе 2020 года сделала ее еще и бабушкой.

«Три поколения и уже, слава Богу, три мамочки».

Instagram @afina_delionidi

Влад Радимов

Футболист Влад Радимов — может, и не лучший пример мужа, но зато отличный сын.

«Люблю больше всех на свете».

Instagram @radimov02

Экс-супруг Ксении Собчак в сторис выложил ретро-фото с мамой. На снимке маленький Максим удивительно напоминает его собственного сына Платона Виторгана-Собчака.

Instagram @mvitorgan

Родион Газманов

Первенец Олега Газманова порадовал подписчиков редким фото своей матери Ирины — первой жены исполнителя. Она не любит сниматься, зато остается той, кого Родион Газманов ценит больше всех.

«Женщина, которая будет любить тебя всегда, абсолютно бескорыстно и далеко не всегда — заслуженно».

Instagram @rodder13

Король российской эстрады Филипп Киркоров разместил яркую подборку снимков своей любимой матери Виктории. Женщина умерла от рака еще на заре его карьеры — в 1994 году. Так что она не видела ни его огромного успеха, ни внуков — Аллы-Виктории и Мартина.

«Я вспоминаю и думаю о маме каждый день… просыпаясь и засыпая… Мне так не хватает мамы, — признался Киркоров. — Я всегда вижу частичку мамы в моей дочери Алле-Виктории, чье имя она носит».

Instagram @fkirkorov

Ранее 5-tv.ru выкладывал душещипательные истории женщин, нашедших счастье в материнстве.