Кирилл Нагиев рассказал о нападении с ножом из-за славы отца Дмитрия Нагиева

Кирилл Нагиев, сын телеведущего и актера Дмитрия Нагиева, всю жизнь борется с надуманными мнениями о нем и его звездной семье. В подкасте журналиста Юлии Прудько, опубликованном на YouTube, артист рассказал о нападении, которое пережил в юности. Причиной, по его мнению, тоже стала известность родителя.

«Ребята пришли из другой школы с ножом, отняли у меня телефон по наводке, думали, что у меня много денег», — поделился Нагиев-младший.

В тот момент Кирилл жил с матерью, отдельно от отца, но нападавшие об этом не догадывались. Искусственный образ, смешанный со всеобщими представлениями о знаменитостях, всегда оказывался на переднем плане.

Фамилия создавала сложности и в других обстоятельствах: как-то в больничную палату ворвались порядка 30 студентов, чтобы на него взглянуть. В детских лагерях Кириллу приходилось называться чужой фамилией — иначе нежелательного внимания было не избежать.

Последствия отцовской славы 37-летний актер ощущает и сейчас. Многие, по его словам, уверены, что карьерой он обязан протекции Дмитрия Нагиева. При этом из более 50 проектов вместе с отцом Кирилл снимался лишь в одном — в сериале «Нагиев на карантине».

«Любое мое достижение в профессии по сравнению с достижениями отца — это просто херня. Любое. Что бы я ни сделал, он в моем возрасте добился намного больше. В каких-то еще девяностых это была недосягаемая просто слава, понимаешь, когда они с моей мамой в девяностые годы просто растерзали Петербург вдвоем», — добавил актер.

Мать Кирилла — Алиса Шер (настоящее имя Алла Щелищева. — Прим. ред.), в 90-е она была звездой радиоэфира и считалась иконой стиля. Сейчас она пишет книги и работает с детьми с особенностями развития.

Дмитрий и Алла встретились в театральной студии при Ленинградском дворце молодежи. После его службы в армии они встретились снова: уезжая в часть, Нагиев взял с избранницы обещание дождаться и пообещал жениться. Вернувшись, сдержал слово.

Пара поженилась в сентябре 1986 года, а через три года родился Кирилл. Брак продлился 24 года — с 1986 по 2010-й. После развода Алиса Шер выпустила несколько книг, в том числе откровенные мемуары «Я была женой Нагиева». Она рассказала о взглядах, вкусах и увлечениях бывшего мужа, а также о многочисленных изменах, которые, по ее словам, сопровождали совместную жизнь.

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