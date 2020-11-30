«Тяжелые отношения»: шеф-повар Ивлев об общении с экс-женой после развода

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Анастасия Шадская
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Ведущий «Адской кухни» расстался с супругой после 23 лет брака ради молодой журналистки.

«Тяжелые отношения»: шеф-повар Ивлев об общении с экс-женой после развода

Фото: Instagram @lera_kudenkova/Instagram

Телеведущий «На ножах» и «Адской кухни» Константин Ивлев признался, что общение с бывшей супругой после их недавнего развода остается сложным. Этим летом они расстались после 23 лет брака, несмотря на наличие двоих детей.

Ивлев считает, что это нормально — ради 28-летней Валерии Куденковой он готов и не на такое. Чтобы соответствовать молодой возлюбленной, шеф-повар уже избавился от варикоза и сбросил два десятка килограммов. Они перебрались в роскошный дом в Подмосковье, где заканчивается отделка.

Непросто все с его бывшей женой Марией. Она, по его словам, сделала «неправильный ход» — рассказала об измене в СМИ.

«Скандалов нет, есть развод, — пояснил Ивлев для Sobesednik.ru. — Никого я не кидал, ничего ни у кого не отбирал. Женщины по-разному реагируют на развод, правду знаем только я, жена и моя женщина Лера».

Важным для него стало и то, что его наследники нормально приняли Валерию. Они часто видятся и даже отдыхали вместе с новой пассией отца. Матвей продолжает работать вместе с ним, а маленькая Маруся еще ходит в детский сад.

«То, что произошло у нас с женой, доходило много лет до определенной точки кипения, — поведал телеведущий. — Дети знали ситуацию внутри семьи, они были подкованы, поэтому при разводе не принимали ничью сторону, при этом меня не отвергли».

У Константина и Валерии — обширные планы. Девушка приняла его предложение руки и сердца, они планируют не только оформить брак, но и венчаться в церкви.

Ранее 5-tv.ru писал, что Константин Ивлев хочет еще детей от молодой возлюбленной.

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