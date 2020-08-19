Константин Ивлев сбросил 22 килограмма и избавился от варикоза: все ради любимой?

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Андрей Чапыгин
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Знаменитый шеф перестал есть мясо и занялся спортом. Поклонники уверены — новая пассия благотворно влияет на телеведущего.

Фото, видео: Instagram @lera_kudenkova

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев последнее время активно занимается преображением: он сбросил 22 килограмма, избавился от варикозного воспаления вен на ногах и почти отказался от мяса. Редакция KP.RU уверена, что одна из причин — новая избранница повара.

Ради похудения Ивлев сел на диету собственной разработки: он исключил углеводы и позволяет себе лишь кусок хлеба и пару ложек сахара на завтрак. Также повар практически отказался от мяса, хотя раньше регулярно признавался в любви к еде животного происхождения.

Помимо этого, он увлекся активным образом жизни и предпочитает долгие прогулки и подъемы в гору. В итоге Ивлеву удалось избавиться от 22 лишних килограммов, и он не собирается на этом останавливаться.

Также повар удалил варикозные вены на ногах. В издании считают, что одна из основных причин перемен — новая спутница повара, 28-летняя Валерия Куденкова, к которой знаменитый шеф ушел из семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал рецепт идеального бутерброда по мнению Константина Ивлева.

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