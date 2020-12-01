ТОП-5 мужских черт, которые нельзя изменить

Таролог и психолог Галина Янко рассказала Lisa.ru, какие мужские черты не поддаются женским чарам. Даже умелые манипуляторы не смогут их изменить.

По мере сближения перед партнерами раскрываются новые качества, и не всегда они оказываются приятным сюрпризом. В некоторых случаях не стоит пытаться повлиять на своего избранника — нужно просто принять его таким, какой он есть.

Прошлое

Опыт прошлых отношений невозможно стереть из памяти. На многих мужчин предыдущие отношения, особенно если они были непростыми и оставили шрамы, повлияли неизгладимо. Они также сформировали отношение к женщинам в целом, умение улаживать конфликты, способность доверять и даже любить. В этом плане вы можете только уберечь партнера от повторения негативного сценария своей заботой о его чувствах.

Также важно понимать, что его взаимоотношения с членами семьи — не ваша сфера влияния. Правильным будет внимательно присмотреться к его близким и друзьям и сделать объективные выводы, а после — решать, подходит вам это или нет.

Увлечения

Сфера интересов мужчины — его выбор, и попытки изменить круг его общения и хобби могут закончиться плачевно. Во-первых, даже если вам удастся разлучить любимого с друзьями, которые вам не нравятся, это может в будущем стать причиной раскола в вашем союзе: такие обиды не забываются. Во-вторых, каждый имеет право на самореализацию через творчество или познание. Не пытайтесь убить его интерес к спортивным трансляциям. Лучше найдите в этом досуге место для себя и постарайтесь понять, почему мужчина так этим заинтересован.

Вредные привычки

Заставить алкоголика бросить пить практически невозможно. Если он сам не хочет измениться, вы ему не поможете. Узнав, что мужчина, который вам нравится, курит, имеет пристрастие к вредной пище, алкоголю или наркотикам, принимайте решение незамедлительно — или вы готовы безуспешно «спасать» его всю совместную жизнь, или вам нужен другой человек.

Выбор и сожаления

Еще раз о прошлом. Выбор, который однажды сделал (или не сделал) ваш мужчина, останется частью его жизни, ее не изменить. Пережитые потери, упущенные шансы, проявление слабости в решающий момент — все это уже произошло и оставило свой след. Побороть его сожаления, неуверенность и чувство вины может только он сам. Но вы все же способны наполнить его судьбу новыми эмоциями: вдохновить на новые свершения, путешествия, поддержать в трудной ситуации.

Мечты и цели

Многие женщины воспринимают призыв вдохновлять мужчин слишком буквально. Они начинают навязывать ему перспективную, по их мнению, работу, «нужных» друзей, «правильный» образ жизни. Но в итоге, если партнер поддастся давлению, он может превратиться в разочарованного и опустошенного человека. Самое страшное, что вы, которая «лепила» его с такой страстью, сами потеряете интерес к избраннику.

Не вмешивайтесь в его мечты и амбиции, ваша задача — поддерживать, а не руководить. Потратьте неуемную энергию на реализацию собственных планов и амбиций. Это будет продуктивно и справедливо.

Ранее 5-tv.ru публиковал список имен женщин, которые привлекают внимание мужчин.