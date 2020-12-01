«Многое заложил Костя»: Дарья Мороз призналась, как ее изменил развод с Богомоловым

Актриса Дарья Мороз рассказала, что после расставания с режиссером Константином Богомоловым стала совершенно другим человеком и раскрыла в себе свежие профессиональные возможности. Как пишет Starhit.ru, последние годы принесли ей не только перемены в личной жизни, но и обновление в карьере и организации быта.

«Я стала как-то адски переезжать, менять квартиру, машину, няню. Я училась жить в новых обстоятельствах и справляться с ними. Если что-то шло не так, анализировала, в чем ошибка», — делится артистка.

Несмотря на все трудности, развод с Богомоловым прошел мирно, пара сохранила хорошие отношения, их общая десятилетняя дочь Анна также спокойно приняла новую избранницу отца — блогера и телеведущую Ксению Собчак. Вопреки слухам, что именно Ксения увела Константина из семьи, Дарья выразила благодарность бывшему супругу за то, как он повлиял на ее жизнь и самоощущение.

Instagram @konbog75

«Новая Даша последней пары лет родилась вследствие большого количества событий. Многое, конечно, заложил Костя. Он в работе раскачивал во мне энергию жесткости, сексуальности. Все время настаивал: «Ты не такая, какой тебя привыкли видеть, ты совсем другая женщина. Давай, жги!» — признается Мороз.

Звезда сериала «Содержанки» в данный момент трудится в проекте не только как актриса, но и как продюсер и в будущем не исключает возможности заниматься именно этим непростым ремеслом.

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