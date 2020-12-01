Звезда фильма «Начало» Эллен Пейдж заявила о своей трансгендерности

Американская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

Twitter @TheElliotPage

33-летняя знаменитость поменяла имя на Эллиот. В своем заявлении Пейдж также призвала обратить внимание на оскорбления и насилие в адрес трансгендерных людей. Каминг-аут, по словам актрисы, стал счастливым, хоть и нервным событием. Теперь к бывшей женщине следует обращаться «он».

Пейдж сыграла роли в таких фильмах как «Начало», «Джуно», «Академия Амбрелла», «Люди Икс». Шесть лет назад она заявляла о своей гомосексуальности, а в 2018 году заключила брак с танцовщицей Эммой Портнер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США появится первый в стране сенатор-трансгендер.