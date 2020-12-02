«Режиссура хромает»: Корчевников высмеял карьеру Зеленского

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Татьяна Меркер
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Телеведущий пригласил в студию актера Олега Комарова, который знал президента Украины еще юным КВНщиком.

«Режиссура хромает»: Корчевников высмеял карьеру Зеленского

Фото: ТАСС / Иван Николаев

Звездные гости программы Бориса Корчевникова часто откровенничают и делают громкие заявления в студии шоу. На этот раз сам ведущий шоу «Судьба человека» был неосторожен в своих высказываниях о президенте Украины Владимире Зеленском.

К нему в студию пришел актер и режиссер КВН Олег Комаров, который вспомнил, каким был Зеленский в шестнадцатилетнем возрасте.

«Я был режиссером КВН, в котором играл шестнадцатилетний Владимир Зеленский. Вова был молодой, подающий надежды актер. Вот так мы познакомились и много раз встречались», — сказал Комаров.

Он также посетовал на то, что больше уже не сможет встретиться с Зеленским, потому что тот — «президент большой страны». Отметил Комаров и то, что «там не все в порядке». После этого Борис Корчевников видимо решил подлить масла в огонь.

«Режиссура хромает по-прежнему. Я думаю, что вы бы ему не помешали сейчас», — заметил Корчевников.

Олег Комаров — бывший участник КВН. Принимал участие в проектах «ОСП-студии». Был ведущим передачи «Знак качества», сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борис Корчевников прочел стихотворение об абортах.

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