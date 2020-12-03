Целый букет наркотиков нашли в крови умершей во время стрима Reeflay модели

В крови умершей во время стрима блогера Reeflay модели нашли целый букет наркотиков. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющимся данным, перед смертью беременная девушка могла употреблять мефедрон, амфетамин, каннабис и алкоголь.

Также известно, что в крови самого блогера Reeflay (Станислава Решетникова) были обнаружены следы мефедрона и алкоголя. По данным правоохранителей, молодой человек не признает своей причастности к смерти подруги.

Источник 5-tv.ru сообщает, что по словам Решетникова, он не выгонял ее на мороз из дома, якобы она вышла сама и уснула, а он просто про нее забыл. Если версия о том, что стример Reeflay выгнал беременную девушку на улицу подтвердится, ему может грозить уголовная ответственность.

Официальные результаты вскрытия пока не приводятся. Однако по предварительным данным, у девушки остановилось сердце из-за интоксикации.

Трагедия произошла утром в среду, 2 декабря. Станислав Решетников вел в сети онлайн-трансляцию, во время которой его девушка сначала лежала без сознания на полу в доме в Раменском районе Подмосковья, потом он решил ее перенести на диван и просил очнуться. Девушка в этот момент уже была мертва. Стример вызвал скорую помощь и полицию.

Как рассказала представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, на теле подруги Reeflay не было обнаружено признаков насильственной смерти. Сейчас проводится комплекс экспертиз и проверка. Следствие также проверит информацию о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека.