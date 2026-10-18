«Вне себя от горя»: Синди Кроуфорд впервые высказалась о смерти сына Пресли

Потерявшая сына модель Синди Кроуфорд поблагодарила за поддержку ее семьи

Пресли Гербер, старший сын супермодели Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Санта-Монике. Ему было 27 лет. По предварительной версии, причиной смерти стала передозировка запрещенных веществ.

Впервые после трагедии Синди Кроуфорд вышла на связь. В личном блоге она опубликовала обращение, под которым подписались ее муж Рэнди Гербер и дочь Кайя. Пост сопровождался черно-белым снимком Пресли — с лучезарной улыбкой, в объятиях белых, будто ангельских крыльев.

«Мы вне себя от горя — от потери нашего любимого сына и брата. Мы так счастливы, что Пресли был в нашей жизни 27 лет. Он — милая, прекрасная душа, которая любит и любима, сейчас и навсегда. Мы так гордимся тем, как он проявлялся в этом мире — с добротой и уязвимостью. Мы благодарны за поток любви и поддержки от многих, кто знает и любит нашу семью, и даже от незнакомцев, которые чувствуют нашу боль. До новой встречи, наш милый мальчик. Любим тебя навсегда. Мама, папа и Кайя», — сказано в публикации.

Кайя также простилась с братом — в своем блоге она разместила видео, на котором они маленькие танцуют с Пресли, и подписала его: «Я люблю тебя самой сильной любовью, до Луны и обратно, и снова обратно, навсегда, старший брат».

Пресли нашли мертвым в реабилитационном центре Resolution Living в Санта-Монике

По данным полиции, молодой человек поступил туда всего за несколько часов до смерти. Служба 911 получила вызов около 9:35 утра, прибывшие на место медики уже не смогли ничего сделать.

Полиция Санта-Моники заявила, что рассматривает случившееся как предполагаемую передозировку и не видит признаков насильственной смерти. Официальная причина до сих пор не обнародована — судмедэкспертиза округа Лос-Анджелес запросила дополнительные исследования, результаты нужно ждать до нескольких месяцев.

Пресли был старшим ребенком Кроуфорд и экс-манекенщика, ресторатора Рэнди Гербера. Как родители и сестра, он работал в модной индустрии: подписал контракт с IMG Models в 15 лет, дебютировал на подиуме Moschino в Лос-Анджелесе, снимался для Calvin Klein и Celine, выходил на показы Dolce & Gabbana. В 2018-м появился вместе с матерью в ремейке ее легендарной рекламы Pepsi.

Пресли публично делился, что годами боролся с депрессией, паническими атаками и зависимостью

Он считал, что честный рассказ о собственных проблемах может помочь другим. В 2019-м его арестовали за вождение в нетрезвом виде, приговорили к трем годам условно и обязательной программе реабилитации.

Гербер вел в соцсети серию Mental Health Mondays — по понедельникам говорил о том, что большинство предпочитает прятать. В марте опубликовал видео после очередного лечения и признавался: его молитвы посвящены тому, чтобы это была последняя реабилитация. Родители поддерживали Пресли и говорили, что гордятся его смелостью и успехами.

В недавнем интервью Vogue Кайя Гербер говорила о брате как о человеке, который научил семью быть честнее. По словам девушки, ее родители всегда старались вести закрытый образ жизни, но общая проблема семьи научила их быть смелыми и открытыми.

«От мира можно столько скрывать, но когда ты пытаешься накрыть что-то крышкой, человек начинает чувствовать, что ты стыдишься его», — говорила Кайя.

Пресли Гербера кремировали 25 сентября, через пять дней после смерти. Его прах хранится в доме родителей в Малибу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер намерены судиться с реабилитационным центром, где умер их сын. Претензии также планируется предъявить и лично его куратору трезвости. Родители хотят добиться ответственности, если были допущены ошибки. Они требуют полного отчета о его состоянии и происходившем в центре.

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