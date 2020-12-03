«Поистаскался в Испании»: бородатый и охрипший Панин вернулся на родину

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Виктория Андреева
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Еще несколько месяцев назад актер уверял, что не видит будущего в России.

Фото, видео: Instagram @actor_ap

Тема:
Алексей Панин

Эпатажный актер Алексей Панин сообщил любимым фанатам, что вновь вернулся на родину. Его неожиданное заявление заставило общественность насторожиться. Как минимум, потому что едва ли не полгода назад, эмигрировав в Испанию, он отмечал, что та страна в сто крат лучше России и даже собирался вести собственное шоу на местном радио.

Так что же заставило Панина, несмотря на пандемию и сложности с авиасообщением, срочно прилететь в «душную» Москву, да еще и зимой? Об этом он рассказал в видеообращении к поклонникам.

«Прилетел на съемочки к моей любимой Лолите и на съемочки в кинце одном. Тут сугробы! Снег! Афигеть! Меня вот немножко привели в порядок: покрасили, помыли. Поистаскался чуть-чуть в Испании!» — делился новостями охрипший и, на удивление, бородатый Алексей.

Instagram @actor_ap

Поклонники всерьез обеспокоились его здоровьем на фоне бушующего коронавируса, однако отметили, что за время, проведенное в зарубежье, он действительно сильно изменился… Но исключительно в лучшую сторону.

«И стрижка, и борода очень идут! Круть!»

«Леша, добро пожаловать в Россию!»

«Испания пошла на пользу! Свеженький и отдохнувший!»

«Лешенька! Отлично выглядишь и поправился!» — писали юзеры.

Решит ли Алексей Панин остаться в России после того, как закончится работа над проектами? Неизвестно. Однако ранее 5-tv.ru сообщал, что актер все-таки сильно скучает по родным и близким и тяжело переносит разлуку.

Тема:
Алексей Панин
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