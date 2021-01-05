Что посмотреть в кино: Самые ожидаемые фильмы 2021 года

В 2021-м режиссеры порадуют кинозрителей продолжениями историй Marvel и DC. Кроме того, ожидаются сиквелы культовых фильмов. Какие картины завоевали самый высокий рейтинг ожидания среди российских зрителей в предстоящем году, рассказывает 5-tv.ru.

«Мортал Комбат» — дата премьеры неизвестна

Кадр из к/ф «Мортал Комбат», 1995-й. Фото: Kinopoisk.ru

Третий фильм по легендарной игре «Мортал Комбат» должен был выйти 14 — 15 января, но официальные представители Warner Bros. заявили, что пока что не могут назвать дату выхода фильма в прокат. Пандемия коронавируса повлияла на их планы доснять еще несколько сцен в марте, поэтому триллер еще не готов. Премьера «Мортал Комбат», как и всех фильмов кинокомпании, одновременно состоятся в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

«Чудо-женщина: 1984» — с 14 января

Второй фильм о чудо-женщине из комиксов Marvel должен был выйти еще в октябре 2020-го, но из-за закрытых кинотеатров в США, его перенесли на 25 декабря. До России «Чудо-женщина: 1984» дойдет только после новогодних праздников. Главную роль традиционно сыграла Галь Гадот. Также в боевике снова появился актер Крис Пайн, известный по серии фильмов «Стартрек».

«King’s Man: Начало» — с 18 февраля

Третий фильм франшизы о приключениях шпионской организации Kingsman, выйдет в феврале 2021-го. Над «King's Man: Начало» снова поработал режиссер Мэттью Вон. В третьем фильме не стоит ждать героев, которые были в предыдущих двух частях. Сценаристы откинули сюжет в начало XX века, а события разворачиваются в дореволюционной России. Главный антигерой «King’s Man: Начало» — Распутин. Роли исполнили актеры Харрис Дикинсон, Джемма Артертон и Рэйф Файнс.

«Конек-горбунок» — с 18 февраля

Одим из самых ожидаемых российских фильмов в 2021-м, стал ремейк на сказку Ершова «Конек-горбунок». Роль Иванушки-дурачка сыграл актер Антон Шагин, известный по главной роли в «Стилягах». Сказочного конька-горбунка исполнил и озвучил Павел Деревянко. В сказке появится Михаил Ефремов в роли царя, а роль принцессы сыграла Паулина Андреева.

«Рая и последний дракон» — с 11 марта

На 2021-м Disney подготовил несколько мультфильмов, которые смело могут претендовать на звания новых шедевров. Студия вводит нового персонажа — Раю, она азиатка и проживает в фантастическом мире Кумандра, который, кстати, напоминает одну из азиатских стран. Постоянный спутник главной героини — броненосец. Сценарий написали малайзийский сценарист Аделе Лим, которая работала над фильмом «Безумно богатые азиаты» и Ки Нгуйен. «Рая и последний дракон» срежиссирован командой мультфильма «Моана».

«Не время умирать» — с 1 апреля

Восьмой фильм об агенте 007 должен был выйти в прокат еще весной 2020-го, но премьеру отложили на осень из-за пандемии коронавируса. Но и осенью продюсеры фильма решили не рисковать и переносили Бондиану на 2021-й. Как известно, главную роль в «Не время умирать» сыграл Дэниэл Крэйг, также появился Рами Малик, ставший известным благодаря фильму «Богемская рапсодия». Кроме них в триллере снялись Леа Санду и Рэйф Файнс.

«Тихое место 2» — с 21 апреля

Сиквел хоррора «Тихое место» тоже планировали отдать в прокат весной 2020-го, но кинотеатры закрыли почти во всем мире. Понаблюдать за непростой жизнью семьи Эббот удасться только в апреле 2021-го. В «Тихом месте 2» главные роли все также сыграли Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп. Также появился актер Киллиан Мерфи, известный по фильмам «Начало» и «Время».

«Черная вдова» — с 29 апреля

Экранизация комикса Marvel о Черной вдове должна была выйти в прокат весной, но была перенесена на год вперед из-за коронавируса. Главную роль Наташи Романофф сыграла Скарлетт Йоханссон. В «Черной вдове» снялись Роберт Дауни-младший, Рэйчел Вайс и Флоренс Пью, известная по фильму «Маленькие женщины».

«Пила: спираль» — с 20 мая

Создатели серии фильмов «Пила» никак не могут забыть успех хоррора и сняли очередное продолжение. Над «Пила: спираль» работал режиссер Даррен Линн Боусман, который снял вторую и третью части. Этот фильм станет десятым в копилке «Пилы». Главные роли сыграли Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон и Морган Дэвид Джонс.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» — с 5 августа

Сиквел «сборной солянки» суперзлодеев DC выйдет в августе 2021-го. «Отряд самоубийц: Миссия навылет» снял режиссер Джеймс Ганн, который ранее представил «Мстителей» и «Стражи галактики». В главной роли снова появится Марго Роби, также фильм не покинули Джаред Лето и Виола Дэвис, известная по роли в «Прислуге». Во второй части появится Сильвестр Сталлоне и Алисе Брага.

«Дюна» — с 30 сентября

Одним из самых ожидаемых фильмов стала фантастическая драма «Дюна» Дени Вильнева. Режиссер снял «Прибытие» и дважды был номинирован на «Оскар». Сам фильм является экранизацией романа американского писателя Фрэнка Герберта. Главную роль сыграл актер Тимоти Шаламе. Кроме него, в фильме появятся Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Зендея, Хавьер Барден и Шарлотта Рэмплинг.

«Аватар 2» — с 16 декабря

Кадр из к/ф «Аватар», 2009-й. Фото: Kinopoisk.ru

Первый «Аватар» вышел в 2009-м и с тех пор, Джеймс Кемирон без устали твердил о скором продолжении. В следующем году зрители увидят «Аватар 2», его уже назвали фильмом, который перевернет кинематограф. Пока что премьера назначена на декабрь 2021-го, но возможны изменения. Главную роль снова сыграет Зои Салдана. Также во втором «Аватаре» появятся Кейт Уинслет, Вин Дизель, Мишель Йео и Дэвид Тьюлис.

«Матрица 4» — с 22 декабря

Кадр из к/ф «Матрица», 1999-й. Фото: Kinopoisk.ru

2021-й завершится выходом легенды — «Матрицы 4». Последний фильм этой серии показали в 2003-м. Четвертую часть сняла Лана Вачовски, а главные роли традиционно сыграли Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. В фильме появятся актеры Приянка Чопра Джонас, Нил Патрик Харрис и Джада Пинкетт Смит.