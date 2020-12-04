После Нового года курс доллара установит новый рекорд?

Не секрет, что из-за нестабильной обстановки с пандемией коронавируса россияне пытаются всеми доступными способами укрепить свое материальное положение. В частности, с нетерпением ждут момента, когда смогут подзаработать на иностранной валюте. Однако пока прогнозы не радуют.

Согласно последней информации, курс доллара на «Московской бирже» впервые со 2 сентября 2020 года опустился ниже 74 рублей. В среднем сегодня он составляет — 73,98 рубля. Но есть ли шанс, что уже после Нового года россияне смогут выгодно обменять валюту? Или приятный сюрприз ждет их перед праздником? На эти вопросы ответил известный финансист и бизнесмен Дмитрий Котов.

«До конца года, скорее всего, изменений уже не будет. Потому что осталось совсем мало времени. Удержание будет на том же уровне. После Нового года вполне возможен скачек. Но здесь будет зависеть от принятых решений в нашем правительстве», — подчеркнул эксперт в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, в настоящее время руководство страны буквально «искусственно» сдерживает курс. И все для того, чтобы не создавать дополнительных проблем населению в разгар пандемии. Вот только делать это постоянно просто нереально.

«Это не выгодно, потому что мы продаем доллары из бюджета. Соответственно, потихонечку будет отпускать с начала года. До какого уровня? Это, опять же, зависит от решений правительства. Но курс вполне может дойти до 90 рублей за один доллар», — заключил Дмитрий Котов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая валюта выглядит предпочтительнее доллара.