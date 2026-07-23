«Нет лица»: супруга нового главкома ВСУ глумилась над Зеленским в соцсетях

Жена главкома ВСУ публиковала издевательские посты в адрес Зеленского

Новость о недавнем назначении Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ дополнилась скандалом. Оказалось, что жена Драпатого Юлия высмеивала главу киевского режима Владимира Зеленского в соцсетях, пишет издание KP.RU.

Все происходило в период президентских выборов на Украине в 2019 году. Драпатая на своей странице в Facebook* размещала издевательские посты в адрес тогда еще кандидата на пост главы государства. Кроме того, она поддерживала Петра Порошенко**.

«Язык не знаю. В бога не верю. В армии не был. И вам ничего не обещал», — писала Юлия в одном из своих постов, разместив изображение Зеленского.

В другой публикации жена Драпатого оставила намек на наркозависимость Зеленского. Так, рисунок с марихуаной был подписан как «План Зеленского», а логотип НАТО — как «План Порошенко**».

Также Юлия заявила, что у Зеленского — «нет лица, у него есть только маски, которые он, в силу профессии, всю жизнь меняет».

Кроме того, супруга требовала отправить Зеленского на военную службу, от которой он «откосил» благодаря папе. Однако после выборов Драпатая перестала оскорблять его.

Ранее глава киевского режима объявил о назначении Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ. На этом посту он сменил Александра Сырского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

**Петр Порошенко — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.