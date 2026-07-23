США вновь начали наносить удары по Ирану
Операция Вашингтона продолжается 12-ю ночь подряд
Фото: www.globallookpress.com/U.S Navy/U.S. Navy
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Американские вооруженные силы приступили к очередной серии ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х.
«Силы США начали наносить дополнительные удары по иранским военным целям по приказу главнокомандующего», — говорится в сообщении.
В командовании подчеркнули, что цель американских атак — снизить военный потенциал исламской республики и уменьшить угрозу для моряков и торговых судов, которые проходят через Ормузский пролив.
Тем временем иранские СМИ заявили о взрывах в нескольких городах страны. Под ударами оказались города Бушер, Рамшир, Сирик, а также город Бендер-Махшехр. Кроме того, глава провинции Бушер Мухаммад Мозаффари сообщил о попадании американской ракеты в один из объектов, но не уточнил, какой именно. На территории данной провинции расположена атомная электростанция.
Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после того, как США в начале июля возобновили удары по территории исламской республики, обвинив Тегеран в нападении на торговые корабли в Ормузском проливе.
Операция Вашингтона продолжается 12-ю ночь подряд. Иранские военные отвечают атаками на американские объекты в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах Вашингтона ударить по ядерным объектам Ирана.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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