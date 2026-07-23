Трамп задумался о военной операции в Мали

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 54 0

В Белом доме пока сохраняются разногласия по этому вопросу.

Что известно о планах США по военной операции в Мали

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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WP: США могут начать военную операцию против террористов в Мали

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции на территории Мали. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома.

По словам собеседников издания, Вашингтон готовит удары по позициям связанной с «Аль-Каидой»* организации «Группа поддержки ислама и мусульман»*. Если решение будет одобрено, то Мали станет восьмой в списке стран, подвергшихся американским атакам с начала второго срока Трампа, отмечают журналисты. Сейчас в перечне — Йемен, Сомали, Сирия, Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла.

Однако издание сообщает, что по этому вопросу в администрации нет единства. На проведении операции активно настаивает старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

При этом Пентагон никак не отреагировал на запрос журналистов по этой теме, а в Белом доме отказались раскрывать планы главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана с целью недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — террористические организации, запрещенные в России.

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