«Он покончил с собой»: обнародовано письмо влюбленной в Олега Ефремова Дорошиной

В годовщину дня рождения народной артистки РФ Нины Дорошиной, знакомой любому советскому и российскому зрителю по роли Надежды в картине «Любовь и голуби», было обнародовано письмо артистки к подруге. Его зачитали в эфире программы Андрея Малахова. В обращении Дорошина рассказала о самом сокровенном — чем стала для нее новость о смерти Олега Ефремова. Роман со знаменитым актером и режиссером длился не один год, но он так на ней и не женился.

Судьба сводила и разводила влюбленных. Она вышла замуж за Олега Даля, но поговаривают, что их брак не сложился именно из-за чувств Дорошиной к Ефремову. По словам подруги актрисы, народной артистки РСФСР Веры Карповой, она могла помчаться на встречу с возлюбленным по первому его звонку. Как гром среди ясного неба на Нину свалилась новость — Олег Николаевич женился.

«Сенсацией стало то, что Олег женился на Покровской. Для всех это был удар, а для Нинки — просто катастрофа. Она была так расстроена», — вспоминала Карпова.

Умер Олег Ефремов в 2000-м году. Ему было 72 года. На Дорошину эта весть произвела такое сильное впечатление, что она долго не могла прийти в себя. В письме к подруге она почему-то уверяла — Олег покончил с собой, не в силах вынести свое тяжкое заболевание.

«Я не представляла, какое будет мое состояние, когда не станет этого человека. 24 мая его не стало — он покончил с собой. 31-го его похоронили. До сих пор во мне все будто умерло. Затормозилось восприятие окружающих. Как будто из меня вынули все», — писала Дорошина.

Услышав эти строки письма, дочь актера от второго брака, Анастасия, предположила, что артистка могла преувеличивать. Таков уж был ее характер.

«Нина была человек творческий и страстный! Страстный! Она мне говорила в беседах, когда мы уже не только о папе говорили, но и обо всем. Она говорила: „Настька, я хочу сыграть страсть!“ И ей, наверное, его благостный уход был против. Ей хотелось страсти», — сказала Анастасия Ефремова.

Хоть судьба и развела их в разные стороны, всю свою жизнь Олег Николаевич любил Дорошину. В этом он признавался дочери Анастасии.

«Он не говорил: „Я любил только Нину“, потому что он был любвеобилен. Но он мне говорил: „Я всегда любил Нину“», — призналась наследница актера.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года. Ее не стало два года назад, в 2018-м. За свою жизнь она дважды была замужем — за Олегом Далем и позже Владимиром Ишковым. Со вторым супругом она прожила всю жизнь, он скончался раньше нее — в 2004 году. Детей у Дорошиной не было.

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