«Должна ревновать?» — Петросян вышел в свет с молодой преемницей Брухуновой

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Василий Заика
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Заслуженный артист РСФСР отказался отвечать на вопросы журналистов о сыне Вагане.

«Должна ревновать?» — Петросян вышел в свет с молодой преемницей Брухуновой

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Писатель-юморист Евгений Петросян вышел в люди с молодой преемницей Татьяны Брухуновой. Как сообщает Starhit.ru, 75-летний артист эстрады нанял себе новую помощницу — Александру. Девушка оказывает содействие знаменитости в решении текущих и рабочих вопросов, а также сопровождает его на различных встречах.

Отмечается, что помощница, кроме прочего, фотографирует Евгения Петросяна в ходе бесед и вечеринок. Александра следит за соблюдением артистом профилактических мер в условиях угрозы распространения коронавируса и напоминает вовремя принимать необходимые лекарства.

Трепетное отношение девушки к юмористу чуть было не породило очередные сплетни. Якобы Евгений Петросян нашел новый объект внимания. Несмотря на это, артист ведет себя по отношению к супруге достойно и отвергает домыслы о ее возможной ревности.

«А почему она должна ревновать? Никогда не даю повода», — сказал Евгений Петросян.

Помимо прочего, юморист категорически отказался отвечать на многочисленные вопросы о маленьком наследнике. Евгений Петросян подчеркнул, что сам даст комментарии, если сочтет необходимым.

Заслуженный артист РСФСР почти сразу после развода с Еленой Степаненко женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Паре долго ставили в вину большую разницу в возрасте — новой супруге артиста 31 год, в то время как юмористу уже исполнилось 75. В марте 2020 года стало известно, что у юмориста и его супруги родился сын Ваган. Жена Петросяна регулярно показывает малыша в Instagram своим подписчикам, но часто сталкивается с критикой и нападками хейтеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян похвастался званием рекордсмена.

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