Драка девушек на лошадях с охранниками у Мариинского дворца попала на видео

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 044

По неизвестным пока причинам мужчины напали на двух наездниц в центре Петербурга и сбросили их с лошадей.

Фото, видео: www.globallookpress / Maria Breuer

Двое охранников напали на пару наездниц у Мариинского дворца в центре Санкт-Петербурга. Камеры наблюдения засняли момент агрессивного общения мужчин с девушками, после которой они начали тянуть лошадей за уздцы и пытаться сбросить с них всадниц. По сообщениям очевидцев, сотрудники охраны работают в здании Законодательного собрания Северной столицы.

По одной из версий девушки пытались попасть на территорию ЗакСа, вследствие чего стражам дворца пришлось выйти им навстречу. В итоге охранники все же силой заставили женщин спешиться и провели с ними беседу.

Истинные причины грубого обращения с молодыми наездницами, как и точные данные о принадлежности нападавших к штату Законодательного собрания, пока не подтверждены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об инциденте с ранением девочки-подростка сотрудником ППС в Москве и публиковал видео с места происшествия.

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