Преддверие солнечного затмения: чего ждать от недели с 7 по 13 декабря?

Астролог Алена Никольская рассказала, какой будет неделя с 7 по 13 декабря. По словам эксперта, эти семь дней являются подготовительными, так как предшествуют солнечному затмению, которое произойдет в понедельник 14 декабря.

«Это значит, что в период перед солнечным затмением будут приходить разные интересные идеи, какие-то интересные инсайты будут случаться, а также разные возможности для воплощения задуманного. Эта неделя, поскольку это убывающая Луна, хорошее время для того, чтобы избавляться от всего того, что нам наскучило, не нужно, а также заканчивать любые отношения, которые являются токсичными или исчерпали себя», — поясняет Никольская.

Необходимости выхода из тяжелых отношений с людьми касается не только романтических связей, но и профессиональных и даже дружеских. Если чувствуете, что вам в них плохо и они забирают вашу энергию — принимайте решение. Сейчас самое удачное для этого время.

«Поскольку коридор затмений является кармическим, все, что вы делаете сейчас, имеет очень большие и серьезные для вас последствия. Это значит, что в течение этой недели у вас будет возможность сделать вещи, которые затем для вас будут крайне благоприятны, если вы их будете продумывать. И наоборот, если это какое-то бездумное сиюминутное желание или агрессивная реакция, то она тоже будет иметь очень большие последствия. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны», — предупреждает Никольская.

По словам астролога, с 7 по 13 декабря Венера будет в хорошем аспекте с Плутоном. Для желающих совершить яркий поступок или выпустить на волю бушующую внутри творческую энергию лучшего времени не найти.

«Используйте этот момент для того, чтобы раскрыть свои способности, реализовать свои хобби, а также наладить отношения с любимым человеком. Сейчас это будет вам удаваться как никогда», — говорит Алена.

Кроме этого, Солнце во вторую неделю декабря будет в тригоне с Марсом. Это значит, что любые ваши начинания и проявленная инициатива будут поощрены свыше. Активные действия, направленные на достижение поставленной цели, дадут щедрые плоды в будущем. Любой старт, будь то новый проект или отношения с человеком, приведет к успеху. Дерзайте!

«Есть один аспект, который добавляет ложку дегтя. Это Солнце в напряженном аспекте к Нептуну. Это значит, что могут быть разные нестыковки, неразбериха, а также иллюзии. Поэтому, если вам важно в каких-то принципиальных моментах не попасть под иллюзии Нептуна, продумывайте любое свое действие. И тогда все будет хорошо», — заключила Никольская.

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