Вдова Табакова пожаловалась на сокращение своих ролей в театре после смерти мужа

|
Егор Измалкин
1 044

По словам Марины Зудиной, она выходит на сцену пять-шесть раз в год.

Вдова Табакова пожаловалась на сокращение своих ролей в театре после смерти мужа

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Актриса Марина Зудина, вдова  заслуженного артиста Олега Табакова пожаловалась на то, как изменилась ее карьера в театре после смерти мужа. В шоу на НТВ она призналась, что Владимир Машков, новый художественный руководитель «Табакерки», не дает ей  новых ролей. 

По словам артистки, она выходит на сцену пять-шесть раз в год со старыми постановками.  Ей выплачивают деньги за то, что она числится в театре, однако зрительских улыбок она уже почти не видит. 

«Такое ощущение, что мне платят зарплату за то, чтобы я не выходила на сцену и просто тихо сидела», — заявила актриса.

Зудина считает, что если бы Олег Табаков узнал об этом, ему бы это не понравилось.

www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

При этом Зудина не просит о жалости, потому что  считает себя сильным человеком. Звезда также призналась, что почти не общается с Машковым ни по рабочим, ни по личным вопросам. Однако она отметила, что не имеет ничего против Владимира и ценит его помощь, оказанную во время болезни супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, как Марина Зудина призналась, что никогда не хотела быть женой Табакова.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.25
-0.95 89.97
-0.29
Василиса Володина раскрыла, для кого декабрь станет судьбоносным месяцем

Последние новости

16:52
«Совет да любовь!» — Арзамасова раскрыла важную для себя дату
16:47
Когда российские зимы станут бесснежными навсегда? — Мнение климатолога
16:38
В «Ростехе» назвали причину катастрофы SSJ100 в «Шереметьево»
16:29
Василиса Володина раскрыла, для кого декабрь станет судьбоносным месяцем
16:27
Карнавала не будет! Организаторы заявляют о переносе концертов на 2022 год
16:22
Волшебство: какие детские мечты с «Елки желаний» обещал выполнить Владимир Путин

Сейчас читают

Кто из звезд не появится в «голубых огоньках» в этом году?
Василиса Володина рассказала, в какие даты рождаются самые везучие люди
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Барановская призналась Аршавину в любви