Вдова Табакова пожаловалась на сокращение своих ролей в театре после смерти мужа
По словам Марины Зудиной, она выходит на сцену пять-шесть раз в год.
Фото: ТАСС / Геодакян Артем
Актриса Марина Зудина, вдова заслуженного артиста Олега Табакова пожаловалась на то, как изменилась ее карьера в театре после смерти мужа. В шоу на НТВ она призналась, что Владимир Машков, новый художественный руководитель «Табакерки», не дает ей новых ролей.
По словам артистки, она выходит на сцену пять-шесть раз в год со старыми постановками. Ей выплачивают деньги за то, что она числится в театре, однако зрительских улыбок она уже почти не видит.
«Такое ощущение, что мне платят зарплату за то, чтобы я не выходила на сцену и просто тихо сидела», — заявила актриса.
Зудина считает, что если бы Олег Табаков узнал об этом, ему бы это не понравилось.
При этом Зудина не просит о жалости, потому что считает себя сильным человеком. Звезда также призналась, что почти не общается с Машковым ни по рабочим, ни по личным вопросам. Однако она отметила, что не имеет ничего против Владимира и ценит его помощь, оказанную во время болезни супруга.
Ранее 5-tv.ru писал, как Марина Зудина призналась, что никогда не хотела быть женой Табакова.
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