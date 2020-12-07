Вдова Табакова пожаловалась на сокращение своих ролей в театре после смерти мужа

Актриса Марина Зудина, вдова заслуженного артиста Олега Табакова пожаловалась на то, как изменилась ее карьера в театре после смерти мужа. В шоу на НТВ она призналась, что Владимир Машков, новый художественный руководитель «Табакерки», не дает ей новых ролей.

По словам артистки, она выходит на сцену пять-шесть раз в год со старыми постановками. Ей выплачивают деньги за то, что она числится в театре, однако зрительских улыбок она уже почти не видит.

«Такое ощущение, что мне платят зарплату за то, чтобы я не выходила на сцену и просто тихо сидела», — заявила актриса.

Зудина считает, что если бы Олег Табаков узнал об этом, ему бы это не понравилось.

www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

При этом Зудина не просит о жалости, потому что считает себя сильным человеком. Звезда также призналась, что почти не общается с Машковым ни по рабочим, ни по личным вопросам. Однако она отметила, что не имеет ничего против Владимира и ценит его помощь, оказанную во время болезни супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, как Марина Зудина призналась, что никогда не хотела быть женой Табакова.