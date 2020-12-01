Марина Зудина призналась, что никогда не хотела быть женой Табакова

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Алина Потёмкина
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Откровением актриса поделилась в программе Леры Кудрявцевой.

Марина Зудина призналась, что никогда не хотела быть женой Табакова

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Вдова Олега Табакова Марина Зудина сделала неожиданное признание в программе Леры Кудрявцевой. Анонс передачи, которая выйдет в эфир в субботу, 5 декабря, опубликован на сайте телеканала НТВ.

Актриса, которая прожила в браке со знаменитым обладателем голоса кота Матроскина более 20 лет, заявила, что никогда не мечтала выйти замуж за Табакова.

«Никогда не хотела быть женой Олега Павловича», — удивила Зудина.

По ее словам, она восхищалась талантом и личностью будущего супруга, еще будучи юной девушкой, отмечает «Экспресс Газета». Позже, уже в качестве жены актера ей пришлось столкнуться с неприятием в окружении Табакова. Многие, включая родственников артиста, относились к ней враждебно, виня в расставании Олега Павловича с первой женой, Людмилой Крыловой.

Не оставил злой рок актрису и после смерти великого супруга. Многие отвернулись от нее и ее семьи. Но сегодня Зудина готова идти вперед, так как уверена, что ее покойный муж хотел бы для нее лучшей жизни.

«Он хотел бы, чтобы я была счастлива. Надо жить. Нельзя держаться за то, что было», — сказала артистка.

Марина Зудина и Олег Табаков познакомились в 1986 году, когда юную актрису приняли в труппу под руководством знаменитого мастера. Между ними закрутился роман, но официально они оформили отношения только в 1995 году. В 2018 году актера не стало, Марина осталась вдовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Олег Табаков проводил время в семейном кругу.

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