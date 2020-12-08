Из-за кого Алибасов угодил в больницу и чем его разозлила Федосеева-Шукшина?

СМИ облетела тревожная новость: Бари Алибасов экстренно госпитализирован! Что случилось с продюсером группы «На-На»? Как сейчас себя чувствует шоумен? И правда ли, что виной всему — его новая любовь? Ответы на все эти вопросы в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Практически он не мог ходить самостоятельно. У него была сильная слабость, головокружение и он едва ли мог говорить», — объяснил директор артиста Вадим Горжанкин.

Бари Алибасов попал в больницу! Накануне вечером продюсеру стало плохо. Резко упало давление. Пришлось вызвать скорую помощь.

«Приехала скорая, они посмотрели и сразу сказали, что его надо госпитализировать», — вспоминает Горжанкин.

Сейчас Бари Каримович находится в одной из московских клиник. Врачи пытаются стабилизировать его состояние и поставить диагноз.

«Они сразу приступили к диагностике. Он сдает все необходимые анализы. Они делают терапию», — пояснил менеджер Бари Каримовича.

Предварительная версия — передозировка лекарственными препаратами для увеличения потенции. В квартире шоумена были найдены пустые упаковки от таблеток для поднятия сексуальной активности.

«Если ее употреблять часто либо много, то до такой степени может произойти расширение сосудов, что падает давление», — рассказал директор артиста.

Медики предупреждают об опасности приема препаратов для увеличения потенции в преклонном возрасте.

«Хоть это будет точкой и будет думать после этого что можно принимать в таком возрасте, а что нельзя», — считает директор медицинского центра Карина Назарова.

Недавно Алибасов объявил о скорой свадьбе с новой возлюбленной. Виктории Полторацкой 30 лет, она намного моложе своего 72-летнего жениха. Но, по словам девушки, несмотря на разницу в возрасте, в сексуальном плане у них полная гармония.

«Я даже больше могу сказать. Бари даже лучше, чем молодые мужчины, и полностью удовлетворяет меня», — разоткровенничалась девушка.

Видимо, продюсер пытался соответствовать пылкому темпераменту невесты. Но слегка перестарался.

«Для него важна очень эта энергетика, для него важно понятие молодости, чтобы рядом был именно молодой человек, эта энергия молодости, которая его вдохновляет и наполняет, расправляя ему крылья», — пояснила таролог Виктория Сова.

За последние несколько лет на долю Алибасова выпало много испытаний. Отравление средством для прочистки труб, лечение в психиатрической клинике, скандальное расставание и судебные разбирательства с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Я счастлива, что суд мне возвратил то, что мне положено по закону!» — заявила актриса.

Бари Алибасова слова супруги сильно задели.

«Я от Лиды не ожидал, так много лжи, так много грязи, так много выдуманного», — признался Бари Каримович.

И только на горизонте замаячил свет в виде новой любви — очередной удар!

«Код, с которым он пришел в эту жизнь, говорит о том, что человек наделен сильнейшей энергетической силой. Люди с тремя шестерками в числовом коде, это люди, которые ставят перед собой цель и обязательно добиваются ее любыми способами», — пояснила таролог Виктория Сова.

Друзья и коллеги переживают за Алибасова. На следующей неделе должен состоятся суд по делу о разводе с Федосеевой-Шукшиной. Если вдруг случится страшное, то все наследство шоумена может достанется не новой пассии, а пока еще жене Бари Каримовича — Лидии.