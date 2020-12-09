«Святым духом питаюсь»: Соседов рассказал, как живет на 50 тысяч рублей

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Анна Васильева
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Музыкальный критик отметил, что сейчас журналистика не приносит ему тех денег, что он зарабатывал раньше.

«Святым духом питаюсь»: Соседов рассказал, как живет на 50 тысяч рублей

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Музыкальный критик, член жюри «Суперстар! Возвращение» Сергей Соседов рассказал, сколько денег ему нужно для спокойной жизни. Об этом пишет портал Собеседник.ru.

«Святым духом питаюсь. Дело в том, что мне немного нужно в жизни. Максимум — пятьдесят тысяч рублей в месяц, например. Я сыт, одет-обут. Мне этого достаточно», — отметил Соседов.

Он объяснил, что современная журналистика не приносит ему тех денег, которые приносила раньше. По словам Соседова, писать сейчас не о чем.

«За одну статью тогда можно было получить месячный минимальный оклад — 70–75 рублей. Сейчас все по-другому, гонорары в разы меньше. Поэтому писать материалы мне стало не очень интересно», — заявил музыкальный критик.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл, почему, по его мнению, зрители критикуют новогодние телепередачи и как изменить эту ситуацию. Совсем отменить «голубые огоньки» он считает плохой идеей, а вот подход к их организации стоит пересмотреть, так как в праздничную ночь россияне все же привыкли собираться у экранов.

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