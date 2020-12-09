«Святым духом питаюсь»: Соседов рассказал, как живет на 50 тысяч рублей

Музыкальный критик, член жюри «Суперстар! Возвращение» Сергей Соседов рассказал, сколько денег ему нужно для спокойной жизни. Об этом пишет портал Собеседник.ru.

«Святым духом питаюсь. Дело в том, что мне немного нужно в жизни. Максимум — пятьдесят тысяч рублей в месяц, например. Я сыт, одет-обут. Мне этого достаточно», — отметил Соседов.

Он объяснил, что современная журналистика не приносит ему тех денег, которые приносила раньше. По словам Соседова, писать сейчас не о чем.

«За одну статью тогда можно было получить месячный минимальный оклад — 70–75 рублей. Сейчас все по-другому, гонорары в разы меньше. Поэтому писать материалы мне стало не очень интересно», — заявил музыкальный критик.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл, почему, по его мнению, зрители критикуют новогодние телепередачи и как изменить эту ситуацию. Совсем отменить «голубые огоньки» он считает плохой идеей, а вот подход к их организации стоит пересмотреть, так как в праздничную ночь россияне все же привыкли собираться у экранов.