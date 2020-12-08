Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему, по его мнению, зрители критикуют новогодние телепередачи и как изменить эту ситуацию. Совсем отменить «голубые огоньки» он считает плохой идеей, а вот подход к их организации стоит пересмотреть, так как в праздничную ночь россияне все же привыкли собираться у экранов.

«В новогоднюю ночь дома собираются люди уже за 35, за 40, собирается средний возраст, старые и малые — дети восьми-десяти лет, 12-ти. Ну совсем маленькие, конечно, спят в это время, а от семи до 12-ти сидят с бабушками, со своими родителями. А возраст от 15 до 30 — он выпадает, потому что эти люди празднуют не дома, а в своих компаниях. Они телевизор не смотрят вообще. Поэтому на них ориентироваться не нужно. Это аудитория Моргенштернов, маргинальных артистов», — уверен критик.

По мнению Соседова, чтобы возродить художественную ценность новогодних эфиров, нужна очень серьезная предварительная работа в течение всего года со стороны работников телевидения — работа по отбору музыкального материала, а не звездных личностей.

«У нас, к сожалению, не так акценты расставлены здесь. Мы почему-то считаем, что дело в лицах, а дело в лицах, конечно, тоже, но не в первую очередь. В первую очередь дело в отсутствии хорошего материала, качественного музыкального, именно новогоднего материала. Это должны быть красивые песни, мелодичные. Раз в год это должны быть самые красивые песни. Не рэп, не матершина какая-то, не что-то забойное и сумасшедшее», — говорит эксперт.

Понимая свою аудиторию, продюсеры «голубых огоньков» должны соответственно подбирать музыкальные и театральные представления — новые душевные песни, любимые романсы, а также привлекать к участию только тех артистов, у которых этот материал есть. Соседов настаивает: даже если на место в передаче претендует крупная знаменитость, она не должна его получить при отсутствии подходящего номера.

«Плюс должна быть приемка этих песен, и создавать "огонек" вот таким образом, точечно: у того взяли, у этого взяли… Но их надо искать! Но телевидению это не надо. Телевидение — это бизнес, им нужны деньги, им неинтересно раскручивать молодых артистов, толку от них никакого, с них взять ничего нельзя. Так рассуждают продюсеры», — сокрушается Сергей.

Поэтому, говорит критик, всем так и надоели одни и те же зрелища каждый год. Даже звезды устали от плановой «отработки» скучных программ.

«И певцы эти опостылели народу, и "огоньки" эти певцам опостылели! Тут все опостылело одно другому! Так почему же нельзя все это убрать и сделать "огонек" по-другому?» — возмущается Соседов.

О том, что он потерял интерес к «огонькам», заявлял и художник Никас Сафронов. Но он как раз считает, что важно поменять именно набор артистов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким Сафронов видит идеальный состав новогоднего шоу.