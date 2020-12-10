Михаил Цивин бросил жену с ребенком ради Дрожжиной

Актриса Наталья Дрожжина стала женщиной, ради которой юрист Михал Цивин расторг свой предыдущий брак. Это выяснила «Экспресс газета».

Дело в том, что до того, как жениться на Дрожжиной, юрист в 70-80-х годах состоял в браке. Он продлилдся девять лет. Однако именно ради Натальи Цивин и расторг его. Как оказалось, от этого брака у него остался сын по имени Петр, родившийся в 1983 году.

Несмотря на то, что Михаил оставил семью, с мальчиком он связи не терял, а позже даже снимал ему жилье в том же доме, где жил сам. Известно, что Петр учился в МГИМО, а затем работал за границей — в Китае и Израиле. По-видимому, он и унаследует квартиры и прочее имущество, которое бездетные Цивин и Дрожжина накопили за историю своих отношений.

В октябре 2020 года пара была задержана, знаменитостям предъявили обвинения в мошенничестве в деле о присвоении недвижимости, вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко, а также его младшей дочери Марии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин пытались втянуть в свою аферу певицу и модель Алену Кравец.