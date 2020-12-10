«Как кошка с собакой»: директор Алибасова назвал причину развода продюсера с Шукшиной

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина никогда не жили под одной крышей в течение долгого времени. Однако отсутствие общего быта не говорит о том, что между ними не было настоящих чувств, а их брак был лишь пиар-акцией, как утверждает дочь актрисы Ольга Шукшина. Об этом 5-tv.ru заявил директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

По его словам, такая практика в принципе считается нормальной в артистической среде, когда кто-то из супругов часто ездит на гастроли. Люди не делят между собой быт, но это не мешает им называться семьей и любить друг друга.

«Бари Каримович земной шар раз 50 объехал. Артисты не склонны жить всем известной привычной жизнью. Поэтому действительно, по факту, они не жили под одной крышей. Да, иногда на отдых они ездили, в течение недели в среднем могли пожить. Но в среде артистов — это норма. Это что касается бытовых вопросов. Жарили ли они картошку вместе или мыли полы, это вопрос один. Что касается личных отношений, у них чувства были, и никто в этом не сомневается. И Бари Каримович очень тепло к ней относится. Как и она к нему. И даже сейчас, несмотря на все раздоры, он уважительно и тепло относится к Лидии Николаевне», — заверил Горжанкин.

Что касается утверждений дочери Федосеевой-Шукшиной о том, что брак ее матери с продюсером был пиар-акцией, он заметил — нет ничего удивительного в том, что Ольга Шукшина делает такие заявления.

«У Ольги с Бари Каримовичем самые плохие отношения. Можно сказать, как у кошки с собакой. Поэтому никогда Ольга не скажет ничего хорошего о Бари Каримовиче, так же, как и он не скажет о ней. Его позиция всегда была одна — Ольга является причиной раздора между ними и Лидией Николаевной. Как он говорит, что с ее появлением начались все проблемы. В том числе, даже и развалился брак», — заявил директор продюсера.

Несмотря на то, что Алибасов не приехал на сегодняшнее заседание суда, намерение развестись с женой он не оставил, добавил Горжанкин. По его словам, до окончательного развода еще далеко, а ходить на все промежуточные заседания продюсер и его адвокаты не считают нужным.

«Сегодня он на суд не поехал. Это промежуточное заседание, дежурное. Как сказали адвокаты, реальный развод, финальное заседание будет ориентировочно в январе. Насколько известно, на сегодняшний день он не передумал разводиться. Он полностью согласен с тем, что развод должен быть. А вообще изначально заявление на развод подала именно Лидия Николаевна», — напомнил представитель Алибасова.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru дочь жены продюсера, Ольга Шукшина заявила, что в принципе была шокирована свадьбой матери с Алибасовым. По ее словам, между ними никогда не было чувств, и новоявленный супруг попросту обманул пожилую женщину. Подробнее об этом читайте в материале телеканала.