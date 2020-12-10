«Алибасов ее обманул»: дочь Федосеевой-Шукшиной о разводе матери с продюсером

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировала предстоящий развод матери с продюсером Бари Алибасовым. По ее словам, народная артистка РСФСР чувствует себя стабильно, несмотря на стрессовую ситуацию. Принимать личное участие в бракоразводном процессе знаменитость не может. В суде ее интересы представляют адвокаты.

Ольга Шукшина не скрывает, что никогда не верила в отношения матери и основателя групп «Интеграл» и «На-На». Дочь актрисы склонна считать, что Бари Алибасов ввел женщину в заблуждение. Наследница народной артистки РСФСР подчеркнула, у знаменитостей не было семейной жизни и общего хозяйства они также не вели.

«Человека судят по поступкам. Алибасов ее обманул. Они отжали у нее с помощником квартиру. Мама судилась и выиграла обратно себе эту квартиру. Дальше он подает апелляцию. Это не разговор супругов. Это что такое вообще?! Это к супружеству не имеет никакого отношения. Поэтому, естественно, развод! У них и до этого никакой супружеской жизни не было. Они вместе не жили, никакого совместного хозяйства», — сказала дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ольга Шукшина уверена, что для Бари Алибасова свадьба с актрисой была чистой воды пиаром. Дочь знаменитости отмечает, что продюсер манипулирует ее матерью и держит ее на коротком поводке.

«Он имеет над ее эмоциями, над ее волей какую-то власть и, можно сказать, держит ее на коротком поводке. Он блокирует телефон, не отвечает на звонки. Если ему надо, звонит ей. Очень некрасивое поведение. Я считаю, что мама приняла правильное решение подать не развод. Это не жизнь, это сплошной стресс», — констатирует Ольга Шукшина.

Дочь 82-летней звезды фильма «Калина красная» отметила, что Бари Алибасов, в отличие от супруги, разводиться не намерен. По словам Ольги Шукшиной, данная тактика продюсера лишний раз подтверждает ее теорию, что он продолжает во все это играть.

«Он же шоумен. У него такой вид заработка, перформанса, я не знаю. Я очень хочу, чтобы в нашей семье этот кошмар закончился! Как можно дальше от этой истории быть», — сказала дочь актрисы.

Ольга Шукшина призналась, что свадьба матери с Бари Алибасовым пару лет назад ее шокировала. В тот момент женщины не поддерживали отношения. Сейчас наследница народной артистки РСФСР ждет развода.

«Я на тот год не присутствовала. Понимаю, что в этом и была причина! Он маму взял, как Карабас-Барабас куклу Лиду в оборот, и использовал так, как ему это нужно было. Мама человек достаточно ведомый, доверчивый, возраст играет свою роль», — заключила Ольга Шукшина.

Судебное разбирательство по делу о разводе Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова назначено на 24 декабря. На предварительную беседу к мировому судье, которая прошла 10 декабря в судебном участке № 418 Пресненского района Москвы, ответчик и его представители не явились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Алибасова опроверг проблемы с потенцией продюсера.