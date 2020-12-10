«Алибасов ее обманул»: дочь Федосеевой-Шукшиной о разводе матери с продюсером

|
Василий Заика
Эксклюзив 2 831

По словам Ольги Шукшиной, у актрисы и основателя группы «На-На» не было никакой супружеской жизни.

Фото, видео: ТАСС / Булдаков Олег; 5-tv.ru

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировала предстоящий развод матери с продюсером Бари Алибасовым. По ее словам, народная артистка РСФСР чувствует себя стабильно, несмотря на стрессовую ситуацию. Принимать личное участие в бракоразводном процессе знаменитость не может. В суде ее интересы представляют адвокаты.

Ольга Шукшина не скрывает, что никогда не верила в отношения матери и основателя групп «Интеграл» и «На-На». Дочь актрисы склонна считать, что Бари Алибасов ввел женщину в заблуждение. Наследница народной артистки РСФСР подчеркнула, у знаменитостей не было семейной жизни и общего хозяйства они также не вели.

«Человека судят по поступкам. Алибасов ее обманул. Они отжали у нее с помощником квартиру. Мама судилась и выиграла обратно себе эту квартиру. Дальше он подает апелляцию. Это не разговор супругов. Это что такое вообще?! Это к супружеству не имеет никакого отношения. Поэтому, естественно, развод! У них и до этого никакой супружеской жизни не было. Они вместе не жили, никакого совместного хозяйства», — сказала дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ольга Шукшина уверена, что для Бари Алибасова свадьба с актрисой была чистой воды пиаром. Дочь знаменитости отмечает, что продюсер манипулирует ее матерью и держит ее на коротком поводке.

«Он имеет над ее эмоциями, над ее волей какую-то власть и, можно сказать, держит ее на коротком поводке. Он блокирует телефон, не отвечает на звонки. Если ему надо, звонит ей. Очень некрасивое поведение. Я считаю, что мама приняла правильное решение подать не развод. Это не жизнь, это сплошной стресс», — констатирует Ольга Шукшина.

Дочь 82-летней звезды фильма «Калина красная» отметила, что Бари Алибасов, в отличие от супруги, разводиться не намерен. По словам Ольги Шукшиной, данная тактика продюсера лишний раз подтверждает ее теорию, что он продолжает во все это играть.

«Он же шоумен. У него такой вид заработка, перформанса, я не знаю. Я очень хочу, чтобы в нашей семье этот кошмар закончился! Как можно дальше от этой истории быть», — сказала дочь актрисы.

Ольга Шукшина призналась, что свадьба матери с Бари Алибасовым пару лет назад ее шокировала. В тот момент женщины не поддерживали отношения. Сейчас наследница народной артистки РСФСР ждет развода.

«Я на тот год не присутствовала. Понимаю, что в этом и была причина! Он маму взял, как Карабас-Барабас куклу Лиду в оборот, и использовал так, как ему это нужно было. Мама человек достаточно ведомый, доверчивый, возраст играет свою роль», — заключила Ольга Шукшина.

Судебное разбирательство по делу о разводе Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова назначено на 24 декабря. На предварительную беседу к мировому судье, которая прошла 10 декабря в судебном участке № 418 Пресненского района Москвы, ответчик и его представители не явились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Алибасова опроверг проблемы с потенцией продюсера.

Читайте также

-9° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
73.31
-0.35 88.94
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
В России зафиксированы случаи заражения смертельным грибком
14:23
«Они подошли сами»: друг потерявшего нос после «поцелуя» с лошадью об инциденте
14:21
Что известно об экс-главе Крыма Ислямове, устроившем энергетическую блокаду?
14:13
Упустили момент: Мишустин жестко раскритиковал правительство за рост цен
14:10
Военные корабли России и НАТО впервые за десять лет проведут совместные маневры
14:08
Джорджа Клуни госпитализировали после резкого похудения

Сейчас читают

«Алибасов ее обманул»: дочь Федосеевой-Шукшиной о разводе матери с продюсером
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака
Уже не свободна? На кого Казаченко променяла сына Джигарханяна

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой