Как привлечь удачу в первые дни 2021 года: советы астролога

Астролог Яна Ваганова рассказала сайту slovodel.com, как встретить первые дни года Быка, чтобы стать богаче, счастливее и избежать проблемных ситуаций.

«Осознанно надо прожить первые 12 дней, в которые идет закладка по 12 домам гороскопа. Это и финансы, и дети, и любовь. Также есть дома, которые приносят нам потери и страдания — в эти дни рекомендуется поститься или делать пожертвования в проверенные фонды. Особенно щедрыми будьте 6, 8 и 12 января», — советует астролог.

1 января — важнейший день в году. Активировать удачу и получить подарки судьбы на ближайшее время можно, если до обеда по московскому времени надеть любую новую белую вещь. 2 и 11 января — подходящие дни для активации финансовых потоков в новом году.

7 января, по словам Яны Вагановой, важный день для тех, кто мечтает встретить свою вторую половинку или укрепить отношения с партнером. С просьбой об этом нужно обратиться к высшим силам или ангелу-хранителю.

«Говорите своими словами то, что хотите для себя в сфере отношений, и если будете делать это искренне и с верой, ваша просьба будет услышана», — уверяет астролог.

Наконец, заведите себе амулет или талисман, а в новогоднюю или рождественскую ночь просто держите его в руках — так он зарядится вашим хорошим настроением и любовью. А можно нашептать на него то, что вы хотите вложить в амулет, и подуть несколько раз.

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