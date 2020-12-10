ТОП-3 знаков зодиака, представительницы которых сводят мужчин с ума

Зачастую мнимые недостатки в глазах окружающих могут стать достоинствами, а в каждом несовершенстве может скрываться свой особый шарм. Представительницам некоторых знаков зодиака присуща чрезмерная самостоятельность или взбалмошный характер — и астрологи интерпретируют это как минусы. Однако мужчин эта изюминка может свести с ума. Портал wday.ru опубликовал рейтинг знаков зодиака, перед представительницами которых сильному полу не устоять.

Весы

Девушки-Весы любят часто менять свой образ. По словам астрологов, они очаровательны и таинственны, способны увлечь любого. Их отличают оптимизм и легкий нрав. Представительницы этого знака запросто заводят друзей и всегда готовы сделать комплимент. Рядом с собой они предпочитают видеть соответствующих мужчин, но и к себе относятся самокритично.

Иногда особая женственность Весов может сыграть против них злую шутку. Встречая препятствия на своем пути, они, как правило, становятся абсолютно беспомощными, ожидая помощи извне. Их знаком управляет сама Венера, а это значит что девушки-Весы всегда искусны в любви. Кроме того, они постоянно ищут пути выхода своей бесконечной энергии и порой не могут взвесить все за и против новой авантюры, полагаясь на интуицию больше, чем на логику.

Водолеи

Представительницы этого знака слегка медлительны во всем, даже в отношениях, считают астрологи. Несколько первых свиданий с ними вряд ли закончатся интимной близостью. Девушки-Водолеи имеют сильный интеллект, идеально выполняют любое порученное дело, желая достигнуть карьерных высот. Терпя неудачи, они не унывают и учатся на своих ошибках. Эти девушки могут взяться за тяжелую физическую работу и испытать себя, например, в роли каменщика, строителя или автомеханика.

Зачастую их вдохновляют друзья, они легки на подъем, и отлично чувствуют себя в обществе. Девушки-Водолеи совсем не умеют лгать, ожидая такого же поведения и от окружающих. Перед возлюбленным открывают душу нараспашку. Главный их очаровательный недостаток — упрямство. Если эти девушки во что-то верят, разубедить их почти невозможно, несмотря на предъявляемые им аргументы и факты.

Девы

Девы страдают от излишнего самоконтроля, при этом довольно снисходительно относятся к окружающим. Они эмоциональны, как и все, кто родился под знаком Венеры, однако хорошо управляют своими чувствами, утверждает астрология. В трудных ситуациях они держатся серьезно и с достоинством, способны справиться с любыми трудностями. Любят просчитывать все наперед и анализировать.

Эти девушки верят в силу самосовершенствования и очень подвержены влиянию чужого мнения. У них отлично развита интуиция, но они предпочитают доверять интеллекту. Однако перестают дружить с логикой и теряют бдительность, когда дело касается их любимых мужчин. В их жизни есть три главные вещи: искусство, музыка и литература. Больная мнимая мозоль — скромность.



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