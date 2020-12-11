Какого мужчину ищет Казаченко после разрыва с пасынком Джигарханяна?

Таролог Марианна Абравитова рассказала 5-tv.ru, свободно ли сердце бывшей жены певца Вадима Казаченко Ольги, а также предположила, какого мужчину ищет знаменитая блондинка.

Слух о том, что светская львица променяла пасынка Армена Джигарханяна Степана на 21-летнего мулата, запустил журналист Денис Сорокин. Ясновидящая подтвердила, что Казаченко принимает ухаживания "мулата", однако, по мнению предсказательницы, девушка мечтает совершенно о другом избраннике.

«Ольга действительно принимает ухаживания очень многих поклонников, в том числе и того самого мулата, но сердце ее остается свободным. Более того, Ольга нацелена на совершенно других мужчин в своей жизни. Ей хочется мужчину статусного, обеспеченного, „упакованного“, как сейчас говорят», — заявила Абравитова.

По мнению таролога, Ольга хочет создать семью «по самому высшему уровню», и на это у нее есть все шансы. Она вполне может рассчитывать на самые радужные перспективы.

«Есть потенциал, потому что она очень яркая, женственная и она знает, что хочет», — добавила Марианна.

Предсказательница не сомневается, что Казаченко в силах устоять перед красотой юноши в пользу надежного мужчины, который подарит ей уверенность в завтрашнем дне. В таком браке вероятно и появление наследников. Перед этой целью все соблазны меркнут.

«В ее привилегиях не будет стоять любовь как таковая, на первом месте. Все-таки у нее достаточно холодный разум, и подход к союзу очень выверенный. Поэтому впереди Ольгу ждет статусный мужчина, богатый, который даст ей и ее будущим детям, которых она родит, абсолютно все», — заключила таролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Казаченко описала отношения со Степаном Джигарханяном после разрыва. А ведь в светских хрониках паре приписывали серьезные намерения и даже рассчитывали на скорую свадьбу после знакомства с семьей народного артиста СССР.