Ольга Казаченко рассказала об отношениях с пасынком Джигарханяна после разрыва

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Рита Цветкова
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Экс-супруга певца могла стать невесткой недавно скончавшегося Армена Борисовича.

Ольга Казаченко рассказала об отношениях с пасынком Джигарханяна после разрыва

Фото: Instagram @st_jigar

Бывшая супруга певца Вадима Казаченко Ольга рассказала, как общается после расставания со Степаном Джигарханяном. Пасынок народного артиста СССР даже познакомил девушку с родителями, что означало серьезность намерений мужчины.

Тем не менее, пара распалась, и до ЗАГСа дело так и не дошло. Но, как сказала Казаченко, это не стало причиной конфликта или вражды между бывшими возлюбленными. В этом она призналась в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

«Мы со Степой в хороших отношениях. Если у нас не получилось отношений, это не значит, что у нас должны быть какие-то ужасные отношения. Да, мне повезло», — заявила она, имея в виду, что ценит доверие семьи Степана.

Известный актер и режиссер, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. По официальным данным, причиной смерти стали последствия продолжительной борьбы с осложнениями диабета, болезни почек и отека внутренних органов. Известно, что выдающийся деятель искусства также пережил несколько инсультов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о последних днях жизни Армена Джигарханяна по версии его бывшей жены Виалины Цымбалюк-Романовской и юмориста Евгения Петросяна.

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