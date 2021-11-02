Что говорят о женщине ее домашние тапочки — рассказывает психолог

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 548

Екатерина Есичева объяснила, какие дамы носят дома сланцы или туфли с мехом.

Фото, видео: Depositphotos / Vadmary, 5-tv.ru

О характере женщины могут рассказать не только ее сумочки и любимые украшения. О том, как дама относится к себе и к людям, говорит даже домашняя обувь. Об этом 5-tv.ru сообщила психолог, бизнес коуч, НЛП тренер Екатерина Есичева.

Утонченные тапочки

Модные, утонченные тапочки носят активные, эмоциональные и открытые девушки. Они стремятся к новшеству не только в предметах гардероба, но и в своей жизни. Дамы в такой домашней обуви много читают, строят собственный бизнес и все время развиваются.

Резиновые сланцы

Девушки, которые носят такой вид тапочек, часто скованы и скупы на эмоции. При этом они очень требовательны и конкретны. Дамы в резиновых сланцах занимают руководящие «мужские» должности в банковском бизнесе или юриспруденции. При этом они могут увлекаться танцами и там реализовывать свою женственность.

Домашние валенки

Мягкие «меховушки» носят нежные, домашние особы. Они окутывают своей теплотой и уютом мужей, детей и себя. Эти женщины всегда заботятся о ближних.

Босые ноги

Босиком по дому любят ходить вспыльчивые натуры. Такие девушки быстро заводятся, и также быстро успокаиваются. При этом они, как и «меховушки», мягкие и нежные. Такие дамы любят путешествовать. Поездки для них смысл жизни и отдушина.

Домашние туфли

Тапочки на каблуке и с мехом носят очень женственные дамы. Им часто присущ инфантилизм. Они воздушные и окутывают своих мужчин романтикой.

Психолог отметила, что неважно, какие тапочки на женщине. Главное — любовь к самой себе. Только при этом условии характер будет раскрываться наилучшим образом.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы психолога на тему, как женщине получить от мужчины дорогой подарок.

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